Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi... Son dakika: Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi...
65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs vaka sayısını açıklayarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Vaka sayılarının 2.000 sınırında olması sonrasında vatandaşlar yasakların yeniden gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Vatandaşlar, "Hangi illere yasak geldi? " sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi...
Giriş Tarihi: 22.10.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 18:37
Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde etkisini sürdüren koronavirüs salgınında önlemler alınmaya devam ediyor. Günlük korona tablosunda rakamların yükselmesinin ardından yeni önlemlerin alınıp alınmayacağını merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları önlemleri elden bırakmamaları konusunda uyarıyor. Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? HANGİ İLLERDE KISITLAMA VAR?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan il bazında 65 yaş üstü vatandaşların ulaşımında sınırlama yapabileceğini ifade etmişti. Ankara, Konya, İzmir, Bursa, Manisa, Kayseri, Kütahya, Şanlıurfa, Manisa, Bolu ve birçok ilde kısıtlamalar bulunuyordu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!
Bugün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza belli saatlerde ulaşımda sınırlı yapılabilecektir." ifadelerini kullanarak yeni tedbir kararını açıkladı.
65 YAŞ ÜSTÜ KISITLAMA OLAN İLLER LİSTESİ GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de yeni Korona virüs tedbirleri açıklandı. Bazı caddelerde sigara içilmesi yasaklandı 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Fatih Parkı 65 yaş ve üzeri vatandaşlara tahsis edildi.
65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında toplanan İl Umum Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip Korona virüs hastalığı (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bazı caddelerde sigara içilmesini yasakladı, 65 yaş üzeri vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirdi, caddelere masa, sehpa, tabure atılmasını yasakladı.
YALOVA
Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Korona Virüs Tedbirleri gündemi ile bir araya geldi. Son günlerde artış gösteren vakaları da göz önünde bulunduran Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üstü vatandaşların saat 09:00 ile 20:00 saatleri haricinde sokağa çıkmasına kısıtlama getirdi.
Öte yandan 18 yaş altı gençlere yönelik de kısıtlama kararı alındı. 18 yaş altı çocuk ve gençler ise akşam saat 20:00'den sonra yanlarında velileri olmadan sokağa çıkamayacaklar. Kurulun aldığı diğer kararlar ise, "İşkur, SGK ve sağlık personelinden oluşan bir ekip kurularak 50'den fazla çalışanı olan işletmelere Covid-19 Salgın Tedbirlerine uyum konusunda denetim yapılacak. Her işletmede mutlaka el dezenfektanı bulundurulacak" şeklinde kamuoyuna duyuruldu.