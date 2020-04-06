EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA şifresi nasıl alınır? 10 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), uzaktan eğitim sürecinde yoğun ilgi görüyor. 23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitimde üçüncü hafta dersleri başladı. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar süreceğini bildirmişti. EBA şifre alma işlemlerinden öğrenci ve veli giriş bilgilerine kadar merak edilen her şeyi ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Peki, EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 2020 EBA şifremi unuttum yeni şifresi nasıl alınır? İşte eba.gov.tr giriş bilgileri...