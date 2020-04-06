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EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 2020 EBA şifremi unuttum yeni şifresi nasıl alınır? İşte eba.gov.tr giriş bilgileri
EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimde üçüncü hafta heyecanı yaşıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA üzerinden yeni ders programı paylaşıldı. Öğrenciler EBA sistemine giriş yaparak uzaktan eğitim derslerini alabilecekler. Peki, EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 2020 EBA şifremi unuttum yeni şifresi nasıl alınır? İşte eba.gov.tr giriş bilgileri...
Giriş Tarihi: 06.04.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 09:55
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