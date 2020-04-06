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Haberler Galeri Af yasasında kritik hafta! Tarih belli oldu! 2020 ceza infaz indirimi ne zaman çıkacak? Af yasası son gelişmeler

Af yasasında kritik hafta! Tarih belli oldu! 2020 ceza infaz indirimi ne zaman çıkacak? Af yasası son gelişmeler

Af yasası son dakika... Kamuoyunda af yasası ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz düzenlemesinde kritik haftaya girildi. Koronavirüs riskine karşı cezaevlerindeki infaz düzenlemesi yeniden gündeme gelmişti. Geçen hafta Adalet Komisyonu'nda yapılan görüşmelerde teklif kabul edildi. İnfaz düzenlemesinin Genel Kurul'a geleceği tarih belli oldu. Peki, 2020 ceza infaz indirimi ne zaman çıkacak? Af yasası ne zaman Meclis'e gelecek? Af yasasından kimler yararlanacak, kimler yararlanamayacak? İşte af yasasında son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 06.04.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 12:46
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Af yasasında kritik hafta! Tarih belli oldu! 2020 ceza infaz indirimi ne zaman çıkacak? Af yasası son gelişmeler

Af yasasında son dakika gelişmesi... 70 maddeden oluşan ve 11 kanunda değişiklik yapan infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi geçtiğimiz hafta Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM Genel Kurulu, bu hafta kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak. İnfaz düzenlemesinde cinsel suçlarda ve uyuşturucu imalat ve ticareti suçlarında değişiklik yapılmadığı açıklandı. Peki, af yasası ne zaman Meclis'e gelecek? TBMM Genel Kurul'u af yasası için ne zaman mesai yapack? Ceza infaz indirimi ne zaman çıkacak? İşte 2020 af yasası son gelişmeler...

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Af yasasında kritik hafta! Tarih belli oldu! 2020 ceza infaz indirimi ne zaman çıkacak? Af yasası son gelişmeler

AF YASASI NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

AK Parti ve MHP gruplarının hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM Genel Kurulu 7 Nisan Salı günü toplanarak infaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

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Af yasasında kritik hafta! Tarih belli oldu! 2020 ceza infaz indirimi ne zaman çıkacak? Af yasası son gelişmeler

İNFAZ PAKETİNE NELER VAR?

70 maddeden oluşan ve 11 kanunda değişiklik yapan teklife göre, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hakimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca infaz hakimliği kurulacak.

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Af yasasında kritik hafta! Tarih belli oldu! 2020 ceza infaz indirimi ne zaman çıkacak? Af yasası son gelişmeler

İnfaz hakimleri, Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri inceleyecek. İnfaz hakimleri, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin mahsup, ceza zaman aşımı ve hükümlünün ölümü hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları alacak ve işleri yapacak.

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Af yasasında kritik hafta! Tarih belli oldu! 2020 ceza infaz indirimi ne zaman çıkacak? Af yasası son gelişmeler

Kasten yaralama suçunun, üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılarak silahla işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılırken, canavarca hisle işlenmesi halinde ise ceza bir kat oranında yükseltilecek.