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Af yasasında kritik hafta! Tarih belli oldu! 2020 ceza infaz indirimi ne zaman çıkacak? Af yasası son gelişmeler
Af yasası son dakika... Kamuoyunda af yasası ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz düzenlemesinde kritik haftaya girildi. Koronavirüs riskine karşı cezaevlerindeki infaz düzenlemesi yeniden gündeme gelmişti. Geçen hafta Adalet Komisyonu'nda yapılan görüşmelerde teklif kabul edildi. İnfaz düzenlemesinin Genel Kurul'a geleceği tarih belli oldu. Peki, 2020 ceza infaz indirimi ne zaman çıkacak? Af yasası ne zaman Meclis'e gelecek? Af yasasından kimler yararlanacak, kimler yararlanamayacak? İşte af yasasında son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 06.04.2020 12:34Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 12:46