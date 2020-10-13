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Ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB ile ücretsiz tablet başvurusu başvuru linki ve formu var mı, kimler alabilecek?
MEB ile ücretsiz tablet başvurusu başvuru linki ve formu var mı, kimler alabilecek? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtımı yapılacak 500 bin bilgisayar ve tablet için açıklamalar geliyor. Bakan Ziya Selçuk, başvuru süreci ve dağıtımın yapılacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu. Birçok il ve ilçenin bilgisayar ve tablet dağıtımı sürüyor. MEB ile ücretsiz tablet başvurusu başvuru linki ve formu var mı, kimler alabilecek? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Öğrencilere uzaktan eğitim sürecinde destek amacıyla düzenlenen uygulama ilgi görüyor. İşte, Ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 13.10.2020 19:18Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 19:25