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Haberler Galeri Ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB ile ücretsiz tablet başvurusu başvuru linki ve formu var mı, kimler alabilecek?

Ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB ile ücretsiz tablet başvurusu başvuru linki ve formu var mı, kimler alabilecek?

MEB ile ücretsiz tablet başvurusu başvuru linki ve formu var mı, kimler alabilecek? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtımı yapılacak 500 bin bilgisayar ve tablet için açıklamalar geliyor. Bakan Ziya Selçuk, başvuru süreci ve dağıtımın yapılacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu. Birçok il ve ilçenin bilgisayar ve tablet dağıtımı sürüyor. MEB ile ücretsiz tablet başvurusu başvuru linki ve formu var mı, kimler alabilecek? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Öğrencilere uzaktan eğitim sürecinde destek amacıyla düzenlenen uygulama ilgi görüyor. İşte, Ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 13.10.2020 19:18 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 19:25
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Ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB ile ücretsiz tablet başvurusu başvuru linki ve formu var mı, kimler alabilecek?

Ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB ile ücretsiz tablet başvurusu başvuru linki ve formu var mı, kimler alabilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ilk etapta maddi durumu el vermeyen öğrencilere 500 bin bilgisayar ve tablet dağıtımı yapılacak. Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bulunduğu tablet ve bilgisayar yardımı için MEB tarafından yapılan son dakika açıklamalar geliyor. İşte, Ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB ile ücretsiz tablet başvurusu başvuru linki ve formu var mı, kimler alabilecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB ile ücretsiz tablet başvurusu başvuru linki ve formu var mı, kimler alabilecek?

500 BİN TABLET DAĞITIMI NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk etapta yapılacak 500 bin tablet dağıtımının detayları açıklandı. 12 Ekim itibarıyla öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlanacak.

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Ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB ile ücretsiz tablet başvurusu başvuru linki ve formu var mı, kimler alabilecek?

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlk etapta ücretsiz tablet için başvuru alınmayacak. İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

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Ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB ile ücretsiz tablet başvurusu başvuru linki ve formu var mı, kimler alabilecek?

Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.

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Ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB ile ücretsiz tablet başvurusu başvuru linki ve formu var mı, kimler alabilecek?

ÜCRETSİZ İNTERNET NASIL OLACAK?

Tabletlerde öğrencilerin EBA ve canlı dersler için kullanacakları internetin, Bakanlık tarafından temin edilmesi hazırlıkları da sürüyor.

Öte yandan, okulların açılma durumuna göre yeni tablet dağıtımına ilişkin planlamalar yapılacak.