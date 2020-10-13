Ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB ile ücretsiz tablet başvurusu başvuru linki ve formu var mı, kimler alabilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ilk etapta maddi durumu el vermeyen öğrencilere 500 bin bilgisayar ve tablet dağıtımı yapılacak. Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bulunduğu tablet ve bilgisayar yardımı için MEB tarafından yapılan son dakika açıklamalar geliyor. İşte, Ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB ile ücretsiz tablet başvurusu başvuru linki ve formu var mı, kimler alabilecek?