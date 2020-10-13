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Haberler Galeri KYK başvurusu öngörülen tarih! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte istenen belgeler...

KYK başvurusu öngörülen tarih! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte istenen belgeler...

2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK başvuru tarihi için meraklı bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tavsiye kararı sonrasında birçok üniversite uzaktan eğitim kararı almıştı. Hal böyle olunda şehir dışında üniversite okuyacak öğrenciler ve velileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte istenen belgeler...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 19:54 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 19:59
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KYK başvurusu öngörülen tarih! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte istenen belgeler...

2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvuru tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler üniversitelerin açılış tarihini beklerken, KYK başvuruları için süreci yakından takip ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak açıklamalar gündemin ilk sırasında yer alıyor. Öğrenim hayatlarını ailelerinden uzakta sürdüren öğrenciler devlet tarafından sağlanan yurt ve burs imkanlarından yararlanıyor. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte istenen belgeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK başvurusu öngörülen tarih! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte istenen belgeler...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamış ve 21 Ekim tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının aynı tarihte alınması beklenirken, KYK burs ve yurt başvurusunun 21 Ekim 2020 tarihine kadar başlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili detaylar yayımlandığı taktirde haberimiz güncellenecektir.

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KYK başvurusu öngörülen tarih! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte istenen belgeler...

KYK BURS BAŞVURUSU 11 ADIMDA NASIL TAMAMLANIYOR?

11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.

İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.

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KYK başvurusu öngörülen tarih! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte istenen belgeler...

Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.

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KYK başvurusu öngörülen tarih! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte istenen belgeler...

KYK YURT, BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İlgili işlemler e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

YÖK tarafından üniversitelerde yeni dönemin 1 Ekim itibarıyla planlanması söylenmişti. Buna göre, 2020 KYK yurt başvuru takviminin ekim ayı içerisinde belli olması bekleniyor..