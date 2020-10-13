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KYK başvurusu öngörülen tarih! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte istenen belgeler...
2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK başvuru tarihi için meraklı bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tavsiye kararı sonrasında birçok üniversite uzaktan eğitim kararı almıştı. Hal böyle olunda şehir dışında üniversite okuyacak öğrenciler ve velileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte istenen belgeler...
Giriş Tarihi: 13.10.2020 19:54 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 19:59
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