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MEB son dakika! Anadolu, Meslek ve düz liseler için okullar ne zaman açılacak? 5,6,7 ve 9,10,11 sınıflar ne zaman okula başlayacak?
5,6,7 ve 9,10,11 sınıflar ne zaman okula başlayacak? Sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. 12 Ekim Pazartesi günü ilkokul sınıfları, ortaokul 8 ve lise 12. sınıfların ne zaman başlayacağı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde diğer sınıfların okula başlama tarihi arama motorlarında gündem oluyor. Veliler ve öğrenciler MEB tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Anadolu, Meslek ve düz liseler için okullar ne zaman açılacak? 5,6,7 ve 9,10,11 sınıflar ne zaman okula başlayacak?
Giriş Tarihi: 13.10.2020 18:59Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 19:04