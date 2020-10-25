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25 Ekim 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB ve belediyelerin ücretsiz tablet başvuru formu, linki! Ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB ve belediyelerin ücretsiz tablet başvuru formu, linki!
Ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kordineli olarak dağıtılacak tablet başvuru süreci yakından takip ediliyor. Bazı belediyeler ve kurumlarda tablet dağıtımı için başvuruları kabul ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Kriterler doğrultusunda illerde okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek.' dedi. Ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, MEB ve belediyelerin ücretsiz tablet başvuru formu, linki haberimizde...
Giriş Tarihi: 25.10.2020 22:05 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 22:12
Ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB ve belediyelerin ücretsiz tablet başvuru formu, linki var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretsiz bilgisayar başvurusu için açıklamalarda bulundu. Belediyeler ve kurumların İl milli eğitim müdürlüklerince dağıtımı koordine edilecek ve ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşacak. İşte, Ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB ve belediyelerin ücretsiz tablet başvuru formu, linki için detaylar haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek.
Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.
BELEDİYELERİN TABLET BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR
Bazı belediyeler de tablet kampanyası düzenlemeye başladılar. Belediyeler tarafından sağlanan tablet başvurusu için öğrenci adı soyadı, adresi bilgileri, veli bilgileri, okul sınıf bilgilerinin yazılması gerekiyor. İnternet üzerinden sağlanan başvuru formu tamamlandıktan sonra ücretsiz tablet başvuru işlemi gerçekleşiyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim yapılamaması üzerine ön plana çıkan dijital uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçen Bağcılar Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Aşağıdaki link üzerinden başvuru yapabilirsiniz.
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ TABLET BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nda eğitim öğretim sürecinin ikinci aşamasının başlaması nedeniyle düzenlenen törene katılmıştı. 12 Ekim'de yaptığı açıklamada tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterleri daha önce açıkladıklarını anımsatan Selçuk, "Kriterler doğrultusunda illerde okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek. Elbette sadece bununla kalmıyoruz biliyorsunuz 13 bine yakın EBA destek merkezi kurduk. EBA destek merkezlerinde her birinde 8, 10 bilgisayarın olduğu bir eğitim ortamı var. Çocuklar kendi okullarına değil istediği EBA Destek Merkezi olan evine en yakın okula başvurup gidip bu merkezde istediği kadar çalışabilir, destek alabilir. Burada öğretmenlerimiz de var. Onlar da yardımcı olurlar." dedi.