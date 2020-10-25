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25 Ekim 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK başvuruları için ilk açıklama! KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvuru tarihi açıklandı mı? 2020-2021... KYK başvuruları için ilk açıklama! KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvuru tarihi açıklandı mı? 2020-2021...
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yurt genelinde binlerce öğrenci KYK başvuruları için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Öğrenciler gözünü Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklamaya çevirdi. Koronavirüs salgını sürecinde başvurular geçtiğimiz yıllara göre ertelendi. KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, KYK başvuru tarihi açıklandı mı? 2020-2021...
Giriş Tarihi: 25.10.2020 21:33 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 21:42
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvuru tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklaması binlerce öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda Ağustos ve Eylül aylarında kabul edilen başvurular, pandemi nedeniyle ertelendi. "KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?" ve "KYK başvuru tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları gündemin ilk sırasında bulunuyor. Merak edilen detaylar ahaber.com.tr'de...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK yurt başvuruları ile ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamaya, "Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denilmişti.
YÖK tarafından üniversitelerde yeni dönemin 1 Ekim itibarıyla planlanması söylenmişti. Buna göre, 2020 KYK yurt başvuru takviminin ekim ayı içerisinde belli olması bekleniyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN 2020-2021?
KYK burs ve kredi başvuruları tarihi henüz belli olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.
BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.