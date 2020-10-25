KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvuru tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklaması binlerce öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda Ağustos ve Eylül aylarında kabul edilen başvurular, pandemi nedeniyle ertelendi. "KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?" ve "KYK başvuru tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları gündemin ilk sırasında bulunuyor. Merak edilen detaylar ahaber.com.tr'de...