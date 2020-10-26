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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM duyurdu! KPSS ön lisans soruları ve cevapları açıklandı mı? 2020 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! KPSS ön lisans soruları ve cevapları açıklandı mı? 2020 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Son dakika... KPSS ön lisans soruları ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM tarafından 2020 yılına ilişkin KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim'de tamamlandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Adaylar sonuç öncesi soruları ve cevapları araştırıyor. Peki, KPSS ön lisans soruları ve cevapları açıklandı mı? 2020 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar... Giriş Tarihi: 26.10.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 10:00
KPSS ön lisans sonuçları heyecanla beklenirken, ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. 25 Ekim'de sınavın tamamlanmasının ardından gözler soru ve cevaplar ile sonuçlara çevrildi. Sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğun teyit etmek isteyen adaylar, soruları ve cevap anahtarını araştırıyor. Peki, KPSS ön lisans soruları ve cevapları açıklandı mı? 2020 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS ÖN LİSANS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
2020 KPSS ön lisans soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların soru ve cevap anahtarları, sınavın tamamlanmasının ardından 1 hafta içerisinde erişime açılıyor. Buna göre, 2020 KPSS ön lisans soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.