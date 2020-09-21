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Haberler Galeri Ücretli öğretmenlik için kritik tarihi! Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte?

Ücretli öğretmenlik için kritik tarihi! Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte?

Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte? Okulların açılmasının ardından ücretli öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 2 Eylül tarihinde başlayan başvuru işlemleri 14 Eylül tarihinde sona ermişti. Başvuru yapan öğretmen adayları 2020-2021 öğretmen atama sonuçları araştırılıyor. Peki, Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 21.09.2020 19:44 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 19:50
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Ücretli öğretmenlik için kritik tarihi! Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte?

Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB bünyesinde çalışacak binlerci ücretli öğretmen adayı başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Eğitim kurumlarında istihdam olacak öğretmenler başvuru sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki, Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ücretli öğretmenlik için kritik tarihi! Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2 Eylül'de başlayan ücretli öğretmenlik başvuruları 14 Eylül'de sona erecek. Bu nedenle 2 Eylül 2020 tarihinden önce ve 14 Eylül tarihinde sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. 2 Eylül'den önce başvuru yapan adayların tekrar başvuru yapmaları gerekiyor.

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Ücretli öğretmenlik için kritik tarihi! Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. MEB tarafından sonuçlar açıklanır açıklanma ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Ücretli öğretmenlik için kritik tarihi! Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sahipleri, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...

Görevlendirme sonrasında istenen belgeler İlçe Milli Eğitim Bakanlığı Müdürlükleri İnsan Kaynakları bölümüne teslim edilerek gerçekleştirilecek.

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Ücretli öğretmenlik için kritik tarihi! Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte?

Görev alınması durumunda:

Adli sicil belgesi, askerlik beyan belgesi, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile fotokopisi, varsa formasyon belgesi aslı ve fotokopisi, nüfus cüzdanı ve fotokopisi, varsa kurs belgesi ve fotokopisi, seminer belgesi ve fotokopisi, varsa KPSS belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.