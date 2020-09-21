Ücretli öğretmenlik için kritik tarihi! Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte?

Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte? Okulların açılmasının ardından ücretli öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 2 Eylül tarihinde başlayan başvuru işlemleri 14 Eylül tarihinde sona ermişti. Başvuru yapan öğretmen adayları 2020-2021 öğretmen atama sonuçları araştırılıyor. Peki, Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 21.09.2020 19:44 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 19:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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