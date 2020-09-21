Kabine bugün toplanıyor: Yasaklar geri gelecek mi? Mekanlar kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?

Mekanların yeniden kapanıp kapanmayacağı, sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine bugün saat 15.00'da toplanacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.