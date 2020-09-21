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Kabine bugün toplanıyor: Yasaklar geri gelecek mi? Mekanlar kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de Kabine toplantısı yapılacak. Toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artan vaka sayılarına ilişkin il bazında bir sunum yapacak. Kabine toplantısının ardından alınacak kararlar merak ediliyor. Kabine toplantısında artan vakalar ve aşı çalışmalarında son durum görüşülecek. Peki, yasaklar geri gelecek mi? Mekanlar kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 21.09.2020 13:28Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 13:51