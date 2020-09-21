21 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kabine bugün toplanıyor: Yasaklar geri gelecek mi? Mekanlar kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kabine bugün toplanıyor: Yasaklar geri gelecek mi? Mekanlar kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de Kabine toplantısı yapılacak. Toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artan vaka sayılarına ilişkin il bazında bir sunum yapacak. Kabine toplantısının ardından alınacak kararlar merak ediliyor. Kabine toplantısında artan vakalar ve aşı çalışmalarında son durum görüşülecek. Peki, yasaklar geri gelecek mi? Mekanlar kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 21.09.2020 13:28 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 13:51
  • 1
  • 11
Kabine bugün toplanıyor: Yasaklar geri gelecek mi? Mekanlar kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Yasaklar geri gelecek mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'da kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde "Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız." demişti. Kabine toplantısının ardından yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, yasaklar geri gelecek mi? Mekanlar kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Kabine bugün toplanıyor: Yasaklar geri gelecek mi? Mekanlar kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?

Mekanların yeniden kapanıp kapanmayacağı, sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine bugün saat 15.00'da toplanacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 3
  • 11
Kabine bugün toplanıyor: Yasaklar geri gelecek mi? Mekanlar kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 95 bin 321 Kovid-19 testi yapıldı, 1519 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 61 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1116 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 267 bin 233'e çıktı.

  • 4
  • 11
Kabine bugün toplanıyor: Yasaklar geri gelecek mi? Mekanlar kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Test sayısı 9 milyon 269 bin 15, vaka sayısı 302 bin 867, vefat sayısı 7 bin 506 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 28 bin 128, ağır hasta sayısı 1456, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7 oldu.

  • 5
  • 11
Kabine bugün toplanıyor: Yasaklar geri gelecek mi? Mekanlar kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

"SAYI AZALMADAN HUZURLU OLAMAYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün ağır hasta sayımız 1456'ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir." ifadesini kullandı.