MEB son dakika kritik açıklama: Ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 8. 9. ve 12. sınıflar için okulların açılma tarihi belli mi? Yüz yüze...

Son dakika... Ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim 1. sınıflar için bugün başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli okulların hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgının durumuna göre okulların kademeli olarak açılmasına karar vereceklerini açıklamıştı. MEB tarafından yapılacak son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Peki, Ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 8. 9. ve 12. sınıflar için okulların açılma tarihi belli mi? Yüz yüze...