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Haberler Galeri MEB son dakika kritik açıklama: Ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 8. 9. ve 12. sınıflar için okulların açılma tarihi belli mi? Yüz yüze...

MEB son dakika kritik açıklama: Ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 8. 9. ve 12. sınıflar için okulların açılma tarihi belli mi? Yüz yüze...

Son dakika... Ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim 1. sınıflar için bugün başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli okulların hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgının durumuna göre okulların kademeli olarak açılmasına karar vereceklerini açıklamıştı. MEB tarafından yapılacak son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Peki, Ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 8. 9. ve 12. sınıflar için okulların açılma tarihi belli mi? Yüz yüze...

Giriş Tarihi: 21.09.2020 20:55 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 20:59
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MEB son dakika kritik açıklama: Ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 8. 9. ve 12. sınıflar için okulların açılma tarihi belli mi? Yüz yüze...

Ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 8. 9. ve 12. sınıflar için okulların açılma tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından okulların açılması hakkında yapılacak son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 1. sınıf öğrenciler 21 Eylül sabahı yüz yüze eğitime resmi olarak başladı. Peki, Ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 8. 9. ve 12. sınıflar için okulların açılma tarihi belli mi? Yüz yüze...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika kritik açıklama: Ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 8. 9. ve 12. sınıflar için okulların açılma tarihi belli mi? Yüz yüze...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK MEB SON DAKİKA

Resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf öğrencileri, okul öncesi öğrencileri, özel eğitim okulları ana sınıfı ve 1. sınıfları 21 Eylül'de sabah 09.00'da ders başı yapacaklar.

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MEB son dakika kritik açıklama: Ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 8. 9. ve 12. sınıflar için okulların açılma tarihi belli mi? Yüz yüze...

OKULLARA HANGİ SINIFLAR GİDECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un detaylarını açıkladığı okulların açılış tarihi, ilk olarak okul öncesi ve 1. sınıflar için geçerli olacak. İlerleyen dönemlerde, 8, 9 ve 12. sınıflar gibi diğer sınıflar için de değerlendirme gerçekleştirecek olan Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılış tarihi konusuna netlik kazandıracak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuşmalarını şöyle devam etti.

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MEB son dakika kritik açıklama: Ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 8. 9. ve 12. sınıflar için okulların açılma tarihi belli mi? Yüz yüze...

O yaşlar çok kritik yaşlar. Alıcı dediğimiz yaşlar. 1 sene bekleyebilir ama buna rağmen göndermesini tavsiye ederim. Çünkü çocuklarımız okul ortamında temel kavramlarını almadığında ilkokul 1. sınıfta zorluk çekiyor. O yüzden tavsiye ederim.

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MEB son dakika kritik açıklama: Ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 8. 9. ve 12. sınıflar için okulların açılma tarihi belli mi? Yüz yüze...

Bizim vazifemiz bu 2 günün dışındaki günlerde yapacağımız çalışmalarda bu çocuklarımıza velilerimize destek olmak. İlk defa bu anlamda bir öğretmen olacak. İlk defa resmi anlamda okul ortamında olacak. Bu çocuklarımız eğer öğretmeni görmezse tanışmassa, duygusal bağlantı kurmazsa hiç okula gitmediğinde duygusal bağ oluşmuyor. Aslında hedefimiz daha çok okul ortamına alışması, öğretmeniyle tanışması. İlk kez gördüğü birine bağ kurmak çok zor.