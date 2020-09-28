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Haberler Galeri ÖSYM son dakika: KPSS 2020/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları...

ÖSYM son dakika: KPSS 2020/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları...

KPSS 2020/11 kapsamında tercih bildiriminde bulunan vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden iki hafta geçti. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarının başvurduğu KPSS 2020/11 tercihlerinin detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS 2020/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.09.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 12:38
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ÖSYM son dakika: KPSS 2020/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları...

KPSS 2020/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Sağlık Bakanlığı'na yapılacak personel alımı için KPSS 2020/11 kapsamında tercihler alındı. Adaylar tercihlerini 10-16 Eylül 2020 tarihleri arasında yaptılar. Birçok kadroya gerçekleştirilecek personel alımı için tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, KPSS 2020/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

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ÖSYM son dakika: KPSS 2020/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları...

KPSS 2020/11 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2020/11 tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. ÖSYM tarafından sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde duyurulması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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ÖSYM son dakika: KPSS 2020/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları...

KPSS 2020/11 GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.)

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ÖSYM son dakika: KPSS 2020/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları...

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

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ÖSYM son dakika: KPSS 2020/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları...

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.