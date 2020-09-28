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ÖSYM son dakika: KPSS 2020/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları...
KPSS 2020/11 kapsamında tercih bildiriminde bulunan vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden iki hafta geçti. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarının başvurduğu KPSS 2020/11 tercihlerinin detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS 2020/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 28.09.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 12:38
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