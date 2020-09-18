Ücretli öğretmen adayları dikkat! Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte? İşte takvim...

Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte? Okulların başlamasına kısa süre kala ücretli öğretmenlik sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 2 Eylül tarihinde başlayan başvuru işlemleri 14 Eylül tarihinde sona ermişti. Öğretmen adayları 2020-2021 ücretli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte? İşte takvim...