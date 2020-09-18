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Haberler Galeri Ücretli öğretmen adayları dikkat! Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte? İşte takvim...

Ücretli öğretmen adayları dikkat! Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte? İşte takvim...

Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte? Okulların başlamasına kısa süre kala ücretli öğretmenlik sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 2 Eylül tarihinde başlayan başvuru işlemleri 14 Eylül tarihinde sona ermişti. Öğretmen adayları 2020-2021 ücretli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte? İşte takvim...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 18:50 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 18:57
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Ücretli öğretmen adayları dikkat! Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte? İşte takvim...

Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar heyecanla sonuçları bekliyor. Başvurular 2-14 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınmıştı. Peki, Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte? İşte takvim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ücretli öğretmen adayları dikkat! Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte? İşte takvim...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2 Eylül'de başlayan ücretli öğretmenlik başvuruları 14 Eylül'de sona erecek. Bu nedenle 2 Eylül 2020 tarihinden önce ve 14 Eylül tarihinde sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. 2 Eylül'den önce başvuru yapan adayların tekrar başvuru yapmaları gerekiyor.

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Ücretli öğretmen adayları dikkat! Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte? İşte takvim...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. MEB tarafından sonuçlar açıklanır açıklanma ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Ücretli öğretmen adayları dikkat! Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte? İşte takvim...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sahipleri, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...

Görevlendirme sonrasında istenen belgeler İlçe Milli Eğitim Bakanlığı Müdürlükleri İnsan Kaynakları bölümüne teslim edilerek gerçekleştirilecek.

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Ücretli öğretmen adayları dikkat! Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte? İşte takvim...

Görev alınması durumunda:

Adli sicil belgesi, askerlik beyan belgesi, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile fotokopisi, varsa formasyon belgesi aslı ve fotokopisi, nüfus cüzdanı ve fotokopisi, varsa kurs belgesi ve fotokopisi, seminer belgesi ve fotokopisi, varsa KPSS belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.