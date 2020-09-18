18 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB son dakika! İlkokul, ortaokul liseler için okullar ne zaman açılacak? Pazartesi okullar açılıyor? Yüz yüze...

MEB son dakika! İlkokul, ortaokul liseler için okullar ne zaman açılacak? Pazartesi okullar açılıyor? Yüz yüze...

İlkokul, ortaokul liseler için okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların 21 Eylül'de açılacağını açıklamasının ardından gözler Pazartesi gününe çevrildi. 31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitim sürecinin ardından yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih merak ediliyor. İlerleyen dönemlerde, 8, 9 ve 12. sınıflar gibi diğer sınıflar için de değerlendirme gerçekleştirecek olan Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılış tarihi konusuna netlik kazandıracak. Peki, İlkokul, ortaokul liseler için okullar ne zaman açılacak? Pazartesi okullar açılıyor? Yüz yüze...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 19:14 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 19:21
  • 1
  • 14
MEB son dakika! İlkokul, ortaokul liseler için okullar ne zaman açılacak? Pazartesi okullar açılıyor? Yüz yüze...

Son dakika... İlkokul, ortaokul liseler için okullar ne zaman açılacak? Pazartesi okullar açılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un detaylarını açıkladığı okulların açılış tarihi, ilk olarak okul öncesi ve 1. sınıflar için geçerli olacak. 21Eylül tarihinde okulların açılıp açılmayacağı merak ediliyor. İlerleyen dönemlerde pandemi sürecinde göre, 8,9 ve 12. sınıfların açılma tarihi bakanlık tarafından duyurulacak. Peki, İlkokul, ortaokul liseler için okullar ne zaman açılacak? Pazartesi okullar açılıyor? Yüz yüze...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
MEB son dakika! İlkokul, ortaokul liseler için okullar ne zaman açılacak? Pazartesi okullar açılıyor? Yüz yüze...

21 EYLÜL PAZARTESİ OKULLAR AÇILIYOR MU?

Okullar 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan 1. sınıf öğrencilerimizle başlayacağız." ifadelerini kullandı.

  • 3
  • 14
MEB son dakika! İlkokul, ortaokul liseler için okullar ne zaman açılacak? Pazartesi okullar açılıyor? Yüz yüze...

TÜM SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Selçuk açıklamasının devamında, "İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz." dedi.

Üç haftalık değerlendirme süreci 12 Ekim'e denk geldiği için tüm sınıfların bu tarihte eğitime başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Liseler başta olmak üzere tüm sınıfların hangi tarihte başlayacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 4
  • 14
MEB son dakika! İlkokul, ortaokul liseler için okullar ne zaman açılacak? Pazartesi okullar açılıyor? Yüz yüze...

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN A HABER'DE SORULARI YANITLADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber televizyonunda canlı yayınlanan "Memleket Meselesi Programı"nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Çocuğu okul öncesi veya ilkokul 1. sınıfa giden bir veli olsa çocuğunu okula gönderip göndermeyeceği sorulan Selçuk, bunun bir aile konusu olmasının yanında toplumsal ve küresel bir konu olduğuna işaret ederek, bu tür bir kararı veriye dayalı olarak vermeyi her zaman tercih edeceğini söyledi.

  • 5
  • 14
MEB son dakika! İlkokul, ortaokul liseler için okullar ne zaman açılacak? Pazartesi okullar açılıyor? Yüz yüze...

Velilerin bu konuda kaygı duymasının çok doğal olduğunu dile getiren Selçuk, gerekli koşulların sağlanabilmesi, riskin en aza indirilmesi ve kontrollü seviyede tutulabilmesi açısından okullarda yüz yüze eğitim kararının okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflarla, sadece iki günle sınırlı olacak şekilde alındığına dikkati çekti.

Selçuk, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın okullarda eğitimi "2 artı 5 gün" olarak formülize ettiğinin anımsatılması üzerine, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini çok önemsediklerini ve kararları da istişare ederek aldıklarını söyledi.