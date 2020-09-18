ANA SAYFA
MEB son dakika! İlkokul, ortaokul liseler için okullar ne zaman açılacak? Pazartesi okullar açılıyor? Yüz yüze...
İlkokul, ortaokul liseler için okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların 21 Eylül'de açılacağını açıklamasının ardından gözler Pazartesi gününe çevrildi. 31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitim sürecinin ardından yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih merak ediliyor. İlerleyen dönemlerde, 8, 9 ve 12. sınıflar gibi diğer sınıflar için de değerlendirme gerçekleştirecek olan Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılış tarihi konusuna netlik kazandıracak. Peki, İlkokul, ortaokul liseler için okullar ne zaman açılacak? Pazartesi okullar açılıyor? Yüz yüze...
Giriş Tarihi: 18.09.2020 19:14 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 19:21
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14