Ücretli öğretmen adayları dikkat! Bugün son... 2020 ücretli öğretmenik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Görev alınması durumunda:

Adli sicil belgesi, askerlik beyan belgesi, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile fotokopisi, varsa formasyon belgesi aslı ve fotokopisi, nüfus cüzdanı ve fotokopisi, varsa kurs belgesi ve fotokopisi, seminer belgesi ve fotokopisi, varsa KPSS belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.