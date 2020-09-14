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Ücretli öğretmen adayları dikkat! Bugün son... 2020 ücretli öğretmenik sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala ücretli öğretmenlik sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı araştırılmaya başlandı. 2 Eylül'de başlayan başvuru işlemleri 14 Eylül'de yani bugün sona erecek. Adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, 2020 ücretli öğretmenik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 14.09.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 11:19
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