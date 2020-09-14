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Haberler Galeri Ücretli öğretmen adayları dikkat! Bugün son... 2020 ücretli öğretmenik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ücretli öğretmen adayları dikkat! Bugün son... 2020 ücretli öğretmenik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala ücretli öğretmenlik sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı araştırılmaya başlandı. 2 Eylül'de başlayan başvuru işlemleri 14 Eylül'de yani bugün sona erecek. Adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, 2020 ücretli öğretmenik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.09.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 11:19
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Ücretli öğretmen adayları dikkat! Bugün son... 2020 ücretli öğretmenik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ücretli öğretmenlik başvuru süreci bugün sona eriyor. E-Devlet sistemi üzerinden başvurular 2 Eylül'de alınmaya başlanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar, heyecan içinde sonuçları beklemeye başladılar. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? 2020 ücretli öğretmenik sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Ücretli öğretmen adayları dikkat! Bugün son... 2020 ücretli öğretmenik sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2 Eylül'de başlayan ücretli öğretmenlik başvuruları 14 Eylül'de sona erecek. Bu nedenle 2 Eylül 2020 tarihinden önce ve 14 Eylül tarihinde sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. 2 Eylül'den önce başvuru yapan adayların tekrar başvuru yapmaları gerekiyor.

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Ücretli öğretmen adayları dikkat! Bugün son... 2020 ücretli öğretmenik sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. MEB tarafından sonuçlar açıklanır açıklanma ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Ücretli öğretmen adayları dikkat! Bugün son... 2020 ücretli öğretmenik sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sahipleri, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...

Görevlendirme sonrasında istenen belgeler İlçe Milli Eğitim Bakanlığı Müdürlükleri İnsan Kaynakları bölümüne teslim edilerek gerçekleştirilecek.

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Ücretli öğretmen adayları dikkat! Bugün son... 2020 ücretli öğretmenik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Görev alınması durumunda:

Adli sicil belgesi, askerlik beyan belgesi, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile fotokopisi, varsa formasyon belgesi aslı ve fotokopisi, nüfus cüzdanı ve fotokopisi, varsa kurs belgesi ve fotokopisi, seminer belgesi ve fotokopisi, varsa KPSS belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.