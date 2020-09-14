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DGS tercihleri son durum: 2020 DGS tercih kılavuzu ile lisans kontenjanları, taban puanları açıklandı mı?
DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği DGS sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından puanlarını görüntüleyen öğrenciler için tercih maratonu başlayacak. Puanlarına göre lisans programlarına tercih yapacak öğrenciler, kontenjan ve taban puanlarını araştırmaya başladılar. Peki, 2020 DGS tercih kılavuzu ile lisans kontenjanları, taban puanları açıklandı mı? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 14.09.2020 10:40Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 10:51