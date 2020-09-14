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Haberler Galeri DGS tercihleri son durum: 2020 DGS tercih kılavuzu ile lisans kontenjanları, taban puanları açıklandı mı?

DGS tercihleri son durum: 2020 DGS tercih kılavuzu ile lisans kontenjanları, taban puanları açıklandı mı?

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği DGS sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından puanlarını görüntüleyen öğrenciler için tercih maratonu başlayacak. Puanlarına göre lisans programlarına tercih yapacak öğrenciler, kontenjan ve taban puanlarını araştırmaya başladılar. Peki, 2020 DGS tercih kılavuzu ile lisans kontenjanları, taban puanları açıklandı mı? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 14.09.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 10:51
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DGS tercihleri son durum: 2020 DGS tercih kılavuzu ile lisans kontenjanları, taban puanları açıklandı mı?

DGS tercihlerinde son durum nedir? Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği DGS tercih maratonu için geri sayım başladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler kazandıkları puanları öğrendiler. Şimdi ise sıra tercih aşamasında. DGS tercih kılavuzuna göre yapılacak tercih işlemlerinin detayları merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS lisans kontenjanları ve taban puanları belli oldu mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DGS tercihleri son durum: 2020 DGS tercih kılavuzu ile lisans kontenjanları, taban puanları açıklandı mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 DGS tercih kılavuzu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanacak. Tercih takvimi de kılavuz ile birlikte belli olacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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DGS tercihleri son durum: 2020 DGS tercih kılavuzu ile lisans kontenjanları, taban puanları açıklandı mı?

DGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Tercih kılavuzu yayınlanmadığı için DGS 4 yıllık bölümlerin taban puanları ile başarı sıralaması da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayınlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak. DGS tercih kılavuzu yayınlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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DGS tercihleri son durum: 2020 DGS tercih kılavuzu ile lisans kontenjanları, taban puanları açıklandı mı?

DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN...

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DGS tercihleri son durum: 2020 DGS tercih kılavuzu ile lisans kontenjanları, taban puanları açıklandı mı?

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.