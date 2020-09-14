DGS tercihleri son durum: 2020 DGS tercih kılavuzu ile lisans kontenjanları, taban puanları açıklandı mı?

DGS tercihlerinde son durum nedir? Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği DGS tercih maratonu için geri sayım başladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler kazandıkları puanları öğrendiler. Şimdi ise sıra tercih aşamasında. DGS tercih kılavuzuna göre yapılacak tercih işlemlerinin detayları merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS lisans kontenjanları ve taban puanları belli oldu mu?