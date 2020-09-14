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Haberler Galeri AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bu sene Açıköğretim AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bu sene Açıköğretim AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt için öğrenciler belirlenen takvimlere göre hareket etmeleri gerekiyor. AÖF kayıt yenileme tarihi ise yılın takvimi açıklamasıyla belli olmuştu. Açıklamalar doğrultusunda öğrencilerin Ekim ayı içerisinde kayıtlarını yenileyecek. Bu dönemde öğrencilerin kayıt ücretlerini ödemeleri gerekiyor. Peki, AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bu sene Açıköğretim AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 14.09.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 16:17
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AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bu sene Açıköğretim AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bu sene Açıköğretim AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversite kayıtlarını tamamlamak isteyen öğrenciler, ders seçimi ve kayıt ücretlerini elektronik ortamdan gerçekleştirilecek. Açıköğretim üzerinden eğitimlerini sürdüren vatandaşların AÖF kayıt yenileme tarihleri aralığında işlemlerini gerçekleştireceği biliniyor. Peki, AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bu sene Açıköğretim AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bu sene Açıköğretim AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK? AÇIKÖĞRETİM KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Belirli nedenlerden dolayı eğitimlerini örgün yerine açıktan devam eden vatandaşlar Anadolu Üniversitesi'ne kayıtlarını belirli tarih aralıklarında gerçekleştirebiliyor. Bu noktada Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2020 2021 takvimine göre; kayıtlarını yenilemek isteyen öğrenciler Ekim ayında işlemlerini tamamlayacak…

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AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bu sene Açıköğretim AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

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AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bu sene Açıköğretim AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.

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AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bu sene Açıköğretim AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

1-Derslerini seç.

2- Ücretini öde.

3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

4- Ders kitapların eKampüs'te.