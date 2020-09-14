AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bu sene Açıköğretim AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt için öğrenciler belirlenen takvimlere göre hareket etmeleri gerekiyor. AÖF kayıt yenileme tarihi ise yılın takvimi açıklamasıyla belli olmuştu. Açıklamalar doğrultusunda öğrencilerin Ekim ayı içerisinde kayıtlarını yenileyecek. Bu dönemde öğrencilerin kayıt ücretlerini ödemeleri gerekiyor. Peki, AÖF 2020 kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bu sene Açıköğretim AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? Merak edilen detaylar haberimizde...