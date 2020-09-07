Ücretli öğretmen adayları dikkat! 2020 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor? MEB açıkladı!

Ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitiyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 ücretli öğretmenlik başvuruları 2 Eylül'de alınmaya başlandı. MEB'in açıkladığı takvime göre, okullar 21 Eylül'de kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayacak. Yeni dönemin başlamasına kısa süre kala başvuru yapan adaylar sonuçları beklemeye başladı. Başvurular kısa sürede sona erecek. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor? 2020 ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...