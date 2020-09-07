07 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ücretli öğretmen adayları dikkat! 2020 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor? MEB açıkladı!

Ücretli öğretmen adayları dikkat! 2020 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor? MEB açıkladı!

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin ücretli öğretmenlik başvuru süreci devam ediyor. E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilen başvurular 2 Eylül itibarıyla alınmaya başlandı. MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar başvuru sonuçlarını bekliyor. Peki, 2020 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor? Başvurular nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 07.09.2020 14:55 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 14:59
  • 1
  • 12
Ücretli öğretmen adayları dikkat! 2020 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor? MEB açıkladı!

Ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitiyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 ücretli öğretmenlik başvuruları 2 Eylül'de alınmaya başlandı. MEB'in açıkladığı takvime göre, okullar 21 Eylül'de kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayacak. Yeni dönemin başlamasına kısa süre kala başvuru yapan adaylar sonuçları beklemeye başladı. Başvurular kısa sürede sona erecek. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor? 2020 ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Ücretli öğretmen adayları dikkat! 2020 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor? MEB açıkladı!

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2 Eylül'de başlayan ücretli öğretmenlik başvuruları 14 Eylül'de sona erecek. Bu nedenle 2 Eylül 2020 tarihinden önce ve 14 Eylül tarihinde sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. 2 Eylül'den önce başvuru yapan adayların tekrar başvuru yapmaları gerekiyor.

  • 3
  • 12
Ücretli öğretmen adayları dikkat! 2020 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor? MEB açıkladı!

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sahipleri, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...

  • 4
  • 12
Ücretli öğretmen adayları dikkat! 2020 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor? MEB açıkladı!

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. MEB tarafından sonuçlar açıklanır açıklanma ahaber.com.tr'de yer alacak.

Görevlendirme sonrasında istenen belgeler İlçe Milli Eğitim Bakanlığı Müdürlükleri İnsan Kaynakları bölümüne teslim edilerek gerçekleştirilecek.

  • 5
  • 12
Ücretli öğretmen adayları dikkat! 2020 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor? MEB açıkladı!

Görev alınması durumunda:

Adli sicil belgesi, askerlik beyan belgesi, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile fotokopisi, varsa formasyon belgesi aslı ve fotokopisi, nüfus cüzdanı ve fotokopisi, varsa kurs belgesi ve fotokopisi, seminer belgesi ve fotokopisi, varsa KPSS belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.