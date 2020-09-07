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Ücretli öğretmen adayları dikkat! 2020 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor? MEB açıkladı!
Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin ücretli öğretmenlik başvuru süreci devam ediyor. E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilen başvurular 2 Eylül itibarıyla alınmaya başlandı. MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar başvuru sonuçlarını bekliyor. Peki, 2020 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor? Başvurular nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 07.09.2020 14:55 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 14:59
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