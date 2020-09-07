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Haberler Galeri DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 DGS başarı sıralaması, taban puanlar açıklandı mı? 4 yıllık bölümler...

DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 DGS başarı sıralaması, taban puanlar açıklandı mı? 4 yıllık bölümler...

DGS başarı sıralaması ve taban puanlar, sonuçlarını görüntüleyen öğrencilerin gündeminde. ÖSYM tarafından 8 Ağustos'ta gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları açıklandı. Sonuçlarını öğrenen öğrencileri tercih heyecanı sardı. Tercih kılavuzuna göre tercih yapacak öğrenciler bölümlerin taban puanları bilgisini araştırıyor. Peki, DGS başarı sıralaması, taban tavan puanları açıklandı mı? 2020 DGS 4 yıllık geçiş yapılacak bölümler hangileri? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 07.09.2020 13:48 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 13:53
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DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 DGS başarı sıralaması, taban puanlar açıklandı mı? 4 yıllık bölümler...

DGS başarı sıralaması açıklandı mı? ÖSYM tarafından 8 Ağustos'ta gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları 7 Eylül'de açıklandı. Büyük bir heyecanla sonuçlarını görüntüleyen öğrenciler şimdi de tercih dönemini beklemeye başladı. Tercih öncesinde en çok merak edilenlerden biri de, 4 yıllık geçiş yapılacak bölümler ile bölümlerin taban puanları oldu. Peki, DGS başarı sıralaması, taban puanları açıklandı mı? 2020 DGS 4 yıllık geçiş yapılacak bölümler neler? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 DGS başarı sıralaması, taban puanlar açıklandı mı? 4 yıllık bölümler...

DGS BAŞARI SIRALAMASI, TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Tercih kılavuzu yayınlanmadığı için DGS 4 yıllık bölümlerin taban puanları ile başarı sıralaması da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayınlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak. DGS tercih kılavuzu yayınlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 DGS başarı sıralaması, taban puanlar açıklandı mı? 4 yıllık bölümler...

DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN...

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DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 DGS başarı sıralaması, taban puanlar açıklandı mı? 4 yıllık bölümler...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 DGS tercih kılavuzu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanacak. Tercih takvimi de kılavuz ile birlikte belli olacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 DGS başarı sıralaması, taban puanlar açıklandı mı? 4 yıllık bölümler...

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.