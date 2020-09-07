DGS başarı sıralaması açıklandı mı? ÖSYM tarafından 8 Ağustos'ta gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları 7 Eylül'de açıklandı. Büyük bir heyecanla sonuçlarını görüntüleyen öğrenciler şimdi de tercih dönemini beklemeye başladı. Tercih öncesinde en çok merak edilenlerden biri de, 4 yıllık geçiş yapılacak bölümler ile bölümlerin taban puanları oldu. Peki, DGS başarı sıralaması, taban puanları açıklandı mı? 2020 DGS 4 yıllık geçiş yapılacak bölümler neler? İşte son gelişmeler...