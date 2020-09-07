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DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 DGS başarı sıralaması, taban puanlar açıklandı mı? 4 yıllık bölümler...
DGS başarı sıralaması ve taban puanlar, sonuçlarını görüntüleyen öğrencilerin gündeminde. ÖSYM tarafından 8 Ağustos'ta gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları açıklandı. Sonuçlarını öğrenen öğrencileri tercih heyecanı sardı. Tercih kılavuzuna göre tercih yapacak öğrenciler bölümlerin taban puanları bilgisini araştırıyor. Peki, DGS başarı sıralaması, taban tavan puanları açıklandı mı? 2020 DGS 4 yıllık geçiş yapılacak bölümler hangileri? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 07.09.2020 13:48 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 13:53
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