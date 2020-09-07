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Son dakika: 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?
7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında alınacak önlemler merak ediliyor. Kısıtlamaların yeniden geleceği iddiası konuşulmaya devam ediyor. Bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sonrasında yapılacak açıklamalar merak ediliyor. 7 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 07.09.2020 17:04Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 17:08