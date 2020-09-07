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Haberler Galeri Son dakika: 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika: 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?

7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında alınacak önlemler merak ediliyor. Kısıtlamaların yeniden geleceği iddiası konuşulmaya devam ediyor. Bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sonrasında yapılacak açıklamalar merak ediliyor. 7 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 07.09.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 17:08
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Son dakika: 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?

7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ankara başta olmak üzere birçok il ve ilçede yeni kısıtlamaların geleceği iddia ediliyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayılarında yaşanan artışa göre yasakların seyrinin değişeceğini vurgulamıştı. Peki, 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Son dakika: 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

12-13 Eylül tarihlerinde sokağa çıkma yasağının olup olmayacağına yönelik bir karar henüz yok. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

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Son dakika: 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?

TOPLANTIDA NELER KONUŞULACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'ne katılacak. Erdoğan daha sonra saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

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Son dakika: 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sunum yapması bekleniyor.

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Son dakika: 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kabinenin en önemli gündem maddelerinden biri koronavirüsle mücadele olacak. Son dönemde artan koronavirüs vakalarına karşı alınabilecek yeni tedbirler masaya yatırılacak. Okulların 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlaması ve yüz yüze eğitimde alınacak önlemler değerlendirilecek.