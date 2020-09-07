Son dakika: 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?

7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ankara başta olmak üzere birçok il ve ilçede yeni kısıtlamaların geleceği iddia ediliyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayılarında yaşanan artışa göre yasakların seyrinin değişeceğini vurgulamıştı. Peki, 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...