Uçak bileti satışta! İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor?

Son dakika... 1 Haziran'da seyahat kısıtlamasının tüm illerde kalkacak olmasının ardından uçak bileti arayışları fırladı. Türk Hava Yolları tarafından uçak seferlerinin başlacağı tarih duyurulmuştu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada seyahat edebilmek için HES kodu almanın zorunlu olduğu açıklandı. Uçak seferleri ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, iç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 15:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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