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Haberler Galeri Uçak bileti satışta! İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor?

Uçak bileti satışta! İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor?

Son dakika... 1 Haziran'da seyahat kısıtlamasının tüm illerde kalkacak olmasının ardından uçak bileti arayışları fırladı. Türk Hava Yolları tarafından uçak seferlerinin başlacağı tarih duyurulmuştu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada seyahat edebilmek için HES kodu almanın zorunlu olduğu açıklandı. Uçak seferleri ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, iç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 15:56
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Uçak bileti satışta! İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor?

Son dakika... İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında iptal edilen uçak seferleri yeniden başlıyor. Yaklaşık 2,5 aydır yapılmayan uçuşlar ile ilgili detaylar belli oldu. 1 Haziran'da seyahat yasağının sona erecek olması ile birlikte uçak bileti arayışları hız kazandı. Türk Hava Yolları tarafından uçak seferlerinin tarihi duyuruldu. Peki, iç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor? İşte merak edilenler...

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Uçak bileti satışta! İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor?

İÇ HATLAR VE YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararının iç hatta 4 Haziran, dış hatta ise 10 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

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Uçak bileti satışta! İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor?

Alınan tedbirler kapsamında seferlerde yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak ve uçak altına kabul edilecek.

8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek.

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Uçak bileti satışta! İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor?

UÇAK BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Uçak seferlerinin başlayacağı tarih belli olduktan sonra uçak biletleri satışa çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran'da tüm illerde seyahat kısıtlamasının sona ereceği açıklamasını yapmasının ardından vatandaşlar internet üzerinden uçak bileti arayışlarını hızlandırdı.

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Uçak bileti satışta! İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor?

HES KODU NEDİR?

HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.