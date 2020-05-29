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Son dakika: Plajlar ne zaman açılıyor? Denize girmek ne zaman serbest olacak? İstanbul, Antalya, Muğla...
Son dakika... Plajlar ne zaman açılıyor? Denize girmek ne zaman serbest olacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alınmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme sürecinde 1 Haziran'da açılacak yerleri duyurdu. Bu gelişmelerin ardından plajların ne zaman açılacağı da belli oldu. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte denize girmek isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladılar. Peki, Plajlar ne zaman açılıyor? Denize girmek ne zaman serbest olacak? İstanbul, Antalya, Muğla'da denize girmek serbest mi?
Giriş Tarihi: 29.05.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 16:27
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