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Haberler Galeri Son dakika: Plajlar ne zaman açılıyor? Denize girmek ne zaman serbest olacak? İstanbul, Antalya, Muğla...

Son dakika: Plajlar ne zaman açılıyor? Denize girmek ne zaman serbest olacak? İstanbul, Antalya, Muğla...

Son dakika... Plajlar ne zaman açılıyor? Denize girmek ne zaman serbest olacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alınmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme sürecinde 1 Haziran'da açılacak yerleri duyurdu. Bu gelişmelerin ardından plajların ne zaman açılacağı da belli oldu. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte denize girmek isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladılar. Peki, Plajlar ne zaman açılıyor? Denize girmek ne zaman serbest olacak? İstanbul, Antalya, Muğla'da denize girmek serbest mi?

Giriş Tarihi: 29.05.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 16:27
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Son dakika: Plajlar ne zaman açılıyor? Denize girmek ne zaman serbest olacak? İstanbul, Antalya, Muğla...

Son dakika... Plajlar ne zaman açılıyor? Denize girmek serbest mi? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından yurt genelinde kademeli olarak önlemler alınmıştı. Koronavirüsle mücadelede birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından kontrollü normalleşme iiçin adımlar atılıyor. 1 Haziran'da açılacak yerlerin belli olmasının ardından plajların ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, plajlar ne zaman açılıyor? Denize girmek ne zaman serbest olacak? İstanbul, Antalya, Muğla'da denize girmek serbest mi? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Plajlar ne zaman açılıyor? Denize girmek ne zaman serbest olacak? İstanbul, Antalya, Muğla...

PLAJLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Plajlar belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'da açılacak.

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Son dakika: Plajlar ne zaman açılıyor? Denize girmek ne zaman serbest olacak? İstanbul, Antalya, Muğla...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gelişmelere göre hem kapsamı hem saatleri ayrıca değerlendireceklerini de belirterek, şöyle konuştu:

"Plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecektir. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Sürücü kursları benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek. Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecektir. Yani bağlı oldukları kurumlar, onların kendi iç şartlarını belirleyecektir."

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Son dakika: Plajlar ne zaman açılıyor? Denize girmek ne zaman serbest olacak? İstanbul, Antalya, Muğla...

Açık havada oturma alanları bulunan yerlerdeki konserlerin saat 24.00 ile sınırlı olmak şartıyla başlayabileceğine değinen Erdoğan, tüm bu konularla ilgili ayrıntılı açıklamaların ilgili kurumlarca kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

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Son dakika: Plajlar ne zaman açılıyor? Denize girmek ne zaman serbest olacak? İstanbul, Antalya, Muğla...

Erdoğan, "Aldığımız kararların, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni normal düzeninde, yine bu üç kavramı söylüyorum: Maske, mesafe, temizlik... Bu hususları aman ihmal etmeyelim. Muhakkak maskeyle dolaşalım, muhakkak fiziki mesafeye dikkat edelim, muhakkak temizliğe dikkat edelim ki bunlar bizim üç vazgeçilmezimizdir." dedi.