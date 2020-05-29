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Tarih belli oldu! Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Kronik hastalığı olanlar ne zaman işe başlayacak?

Son dakika... Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında kamuda uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçilmişti. Kronik rahatsızlığı olanlar ile uzaktan çalışan kamu personelleri için son dakika gelişmesi yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme sürecinde idari iznin biteceği tarihi duyurdu. Peki, kamuda idari izin ne zaman bitecek? Kronik hastalığı olanlar ne zaman işe başlayacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 14:36
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Tarih belli oldu! Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Kronik hastalığı olanlar ne zaman işe başlayacak?

Son dakika... Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Kronik hastalığı olanlar ne zaman işe başlayacak? Türkiye'de 11 Mart'ta görülen koronavirüs salgınının ardından yurt genelinde önlemler alındı. Bu kapsamda kamuda uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından normalleşme sürecinde kamu personellerinin çalışma durumu paylaşıldı. Son günlerde en çok merak edilen kamuda idari iznin biteceği tarih belli oldu. Peki, kamuda idari izin ne zaman bitecek? Kronik hastalığı olanlar ne zaman işe başlayacak? İşte cevaplar...

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Tarih belli oldu! Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Kronik hastalığı olanlar ne zaman işe başlayacak?

KAMUDA İDARİ İZİN NE ZAMAN BİTECEK?

Kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacaklar.

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Tarih belli oldu! Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Kronik hastalığı olanlar ne zaman işe başlayacak?

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR NE ZAMAN İŞE BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları, kurumlarınca değerlendirilecek.

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Tarih belli oldu! Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Kronik hastalığı olanlar ne zaman işe başlayacak?

Koronavirüsle mücadele kapsamında kamu kurumları uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçmişti. Edinilen bilgiye göre bakanlıklarda kurumların yaptığı işin niteliğine göre işleyiş belirlenecek. Faruk Erdem'in haberine göre bazı bakanlıklar personeli için haftada üç gün nöbet yazmaya, bazı bakanlıklar ise çalışılan yerlerdeki görev dağılımına göre, 1 gün nöbet 1 gün iş şeklinde görev çizelgesi oluşturmaya başladı.

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Tarih belli oldu! Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Kronik hastalığı olanlar ne zaman işe başlayacak?

ÖĞRETMENLER İÇİN İDARİ İZİN 19 HAZİRAN'A KADAR UZATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 81 il Valiliği'ne gönderilen resmi yazı ile öğretmenlerin 19 Haziran'a kadar idari izinli sayılacakları bildirildi. İdari izin süresi resmi yazı ile birlikte uzatılmış oldu.