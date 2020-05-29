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Tarih belli oldu! Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Kronik hastalığı olanlar ne zaman işe başlayacak?
Son dakika... Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında kamuda uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçilmişti. Kronik rahatsızlığı olanlar ile uzaktan çalışan kamu personelleri için son dakika gelişmesi yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme sürecinde idari iznin biteceği tarihi duyurdu. Peki, kamuda idari izin ne zaman bitecek? Kronik hastalığı olanlar ne zaman işe başlayacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 29.05.2020 14:23Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 14:36