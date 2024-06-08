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TYT BAŞLANGIÇ-BİTİŞ, SON GİRİŞ SAATLERİ 2024 | TYT sınav süresi kaç dakika, salona alımlar hangi saatte başlayacak? Ara/mola var mı?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), heyecanla beklenen bir gün olan 8 Haziran Cumartesi günü (bugün) gerçekleştirilecek. 3 milyon 36 bin 945 kişinin başvurduğu bu önemli sınavda, adaylar arzu ettikleri üniversite ve bölümlere kabul edilmek için ter dökecekler. Ancak sınav öncesinde adayların dikkat etmesi gereken bir detay daha var: TYT'nin son giriş saati.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 08:31
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TYT BAŞLANGIÇ-BİTİŞ, SON GİRİŞ SAATLERİ 2024 | TYT sınav süresi kaç dakika, salona alımlar hangi saatte başlayacak? Ara/mola var mı?

ÖSYM'nin düzenlediği üniversite sınavına katılarak hayallerini gerçeğe dönüştürmek için adım atan adaylar için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Bu yıl 3 milyondan fazla adayın katılacağı ve büyük bir rekabetin yaşanacağı 3 oturumlu sınavın ilk ayağı Temel Yeterlilik Testi (TYT) olacak. Ancak güvenlik önlemleri gereği sınav salonlarına alımın kısa bir süre önce sona ermesi, adayların dikkat etmesi gereken önemli bir ayrıntı. 2024 TYT sınavının kapıları saat kaçta açılacak, saat kaçta kapanacak ve salona son giriş ne zaman yapılacak?

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TYT BAŞLANGIÇ-BİTİŞ, SON GİRİŞ SAATLERİ 2024 | TYT sınav süresi kaç dakika, salona alımlar hangi saatte başlayacak? Ara/mola var mı?

Kapılar Ne Zaman Açılıyor, Son Giriş Ne Zaman?

YKS maratonu başlıyor! Milyonlarca adayın hayallerindeki üniversiteye götüren Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 8 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te sınavın ilk zili çalacak. Peki, heyecanla beklenen sınavda salon kapıları ne zaman açılacak, son giriş saati ne zaman? İşte adayların mutlaka bilmesi gereken o kritik saatler:

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TYT BAŞLANGIÇ-BİTİŞ, SON GİRİŞ SAATLERİ 2024 | TYT sınav süresi kaç dakika, salona alımlar hangi saatte başlayacak? Ara/mola var mı?

Sınav binasına giriş: Yoğunluk yaşanmaması için adayların en az 1 saat önce, yani 09.00'dan itibaren sınav binalarına gelmeleri tavsiye ediliyor.

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TYT BAŞLANGIÇ-BİTİŞ, SON GİRİŞ SAATLERİ 2024 | TYT sınav süresi kaç dakika, salona alımlar hangi saatte başlayacak? Ara/mola var mı?

Salonlara giriş: Sınav salonlarının kapıları 09.00'da açılıyor ve adaylar yerlerini almaya başlıyor.

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TYT BAŞLANGIÇ-BİTİŞ, SON GİRİŞ SAATLERİ 2024 | TYT sınav süresi kaç dakika, salona alımlar hangi saatte başlayacak? Ara/mola var mı?

Son giriş saati: Adayların 10.00'a kadar sınav salonunda olmaları gerekiyor. 10.00'dan sonra gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacak.