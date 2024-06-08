TYT BAŞLANGIÇ-BİTİŞ, SON GİRİŞ SAATLERİ 2024 | TYT sınav süresi kaç dakika, salona alımlar hangi saatte başlayacak? Ara/mola var mı?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), heyecanla beklenen bir gün olan 8 Haziran Cumartesi günü (bugün) gerçekleştirilecek. 3 milyon 36 bin 945 kişinin başvurduğu bu önemli sınavda, adaylar arzu ettikleri üniversite ve bölümlere kabul edilmek için ter dökecekler. Ancak sınav öncesinde adayların dikkat etmesi gereken bir detay daha var: TYT'nin son giriş saati.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 08.06.2024 08:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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