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YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? ÖSYM TYT, AYT, YDT'de kaç yanlış 1 doğruyu siliyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı bu hafta sonu binlerce öğrenciyi saracak. 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları öncesinde, adaylar sınav stratejilerini belirlemek için hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSYM'nin yayımladığı üniversite sınavı kılavuzları inceleniyor, geçmiş yılların istatistikleri gözden geçiriliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 08:14
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YKS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? ÖSYM TYT, AYT, YDT’de kaç yanlış 1 doğruyu siliyor?

YKS bugün heyecan dolu anlara sahne olacak. Binlerce aday, TYT, AYT ve YDT oturumlarına girecek ve cevap anahtarlarını dolduracak. Ancak sınav öncesinde adayların en merak ettiği konulardan biri, kaç yanlışın bir doğruyu götürdüğü. ÖSYM'nin bu konudaki politikası, adayların netlerini belirleyecek kritik bir faktör. Özellikle 2024 YKS sınavında, 4 yanlışın bir doğruyu götürüp götürmediği sorusu gündemi meşgul ediyor. İşte detaylar...

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YKS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? ÖSYM TYT, AYT, YDT’de kaç yanlış 1 doğruyu siliyor?

YKS 2024 Sınav Takvimi:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 8 Haziran Cumartesi, saat 10.15

Alan Yeterlilik Testi (AYT): 9 Haziran Pazar, saat 10.15

Yabancı Dil Testi (YDT): 9 Haziran Pazar, saat 15.45

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YKS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? ÖSYM TYT, AYT, YDT’de kaç yanlış 1 doğruyu siliyor?

YKS'de 4 Yanlış 1 Doğruyu Götürüyor mu?

ÖSYM'nin açıklamasına göre, YKS'de her 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürüyor. Puan hesaplama sisteminde, öncelikle adayların her testte verdiği doğru ve yanlış cevap sayıları belirleniyor. Ardından doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılıyor ve adayın ilgili testten aldığı ham puan bulunuyor.

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YKS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? ÖSYM TYT, AYT, YDT’de kaç yanlış 1 doğruyu siliyor?

YKS Puanı Nasıl Hesaplanır?

📌Her test için hesaplanan ham puanlar kullanılarak, o testin ortalama ve standart sapması belirleniyor.
📌Bu değerler kullanılarak, tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanıyor.

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YKS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? ÖSYM TYT, AYT, YDT’de kaç yanlış 1 doğruyu siliyor?

📌TYT puanı: TYT'deki standart puanlar ve ağırlıklar kullanılarak hesaplanan ağırlıklı puan (A-TYT), 100 ile 500 arasında TYT puanına dönüştürülüyor.