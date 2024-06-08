YKS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? ÖSYM TYT, AYT, YDT’de kaç yanlış 1 doğruyu siliyor?

YKS bugün heyecan dolu anlara sahne olacak. Binlerce aday, TYT, AYT ve YDT oturumlarına girecek ve cevap anahtarlarını dolduracak. Ancak sınav öncesinde adayların en merak ettiği konulardan biri, kaç yanlışın bir doğruyu götürdüğü. ÖSYM'nin bu konudaki politikası, adayların netlerini belirleyecek kritik bir faktör. Özellikle 2024 YKS sınavında, 4 yanlışın bir doğruyu götürüp götürmediği sorusu gündemi meşgul ediyor. İşte detaylar...