08 Haziran 2024, Cumartesi
YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? ÖSYM TYT, AYT, YDT'de kaç yanlış 1 doğruyu siliyor?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı bu hafta sonu binlerce öğrenciyi saracak. 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları öncesinde, adaylar sınav stratejilerini belirlemek için hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSYM'nin yayımladığı üniversite sınavı kılavuzları inceleniyor, geçmiş yılların istatistikleri gözden geçiriliyor.
Giriş Tarihi: 08.06.2024 08:14
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