09 Haziran 2024, Pazar
TYT A-B-C-D-E Cevap Anahtarı 2024 osym.gov.tr | YKS (AYT-TYT-YDT) SORU Cevap Kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?
TYT 2024 sınav soruları ve cevaplarına ilişkin büyük bir heyecan yaşanıyor. Milyonlarca öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında 8-9 Haziran tarihlerinde üç oturumda ter dökecek: Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT). Üniversiteye giriş sınavının ilk oturumu olan TYT, Cumartesi günü Türkiye genelinde 81 ildeki sınav merkezlerinde yapılacak. Adaylar, açıklamanın yapılmasını heyecanla bekliyor.
Giriş Tarihi: 09.06.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 07:10
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