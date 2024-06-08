Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusunun cevabı nedir?

Antik Yunan sanatının zirve isimlerinden Efesli Parrhasius, sadece yeteneğiyle değil, sanata dair iddialı kişiliği ve çarpıcı hikayeleriyle de hafızalara kazınmış bir isim. Yaşamı hakkında bildiklerimiz, özellikle Sokrates ile sanat üzerine yaptığı ve Ksenofon tarafından kaydedilen diyaloglardan ve dönemin yazarlarının anekdotlarından oluşuyor.

Parrhasius, sanatta mükemmeli arayan, hatta bu uğurda sınırları zorlayan bir sanatçı olarak biliniyor. Romalı yazar Genç Seneca'nın anlattığı bir hikaye, Parrhasius'un eseri için gerçeğe ulaşma konusundaki aşırılığını gözler önüne seriyor. Hikayeye göre Parrhasius, zincirlenmiş Prometheus'u resmedebilmek için Olinteli bir köleye işkence ediyor. Ancak bu hikaye kronolojik olarak imkansız görünüyor ve Michelangelo hakkındaki benzer bir efsaneyi andırıyor.

Parrhasius'un adı, ünlü ressam Zeuxis ile girdiği bir yarışla da sanat tarihine geçmiş durumda. Hikayeye göre Zeuxis, o kadar gerçekçi üzüm taneleri resmetmişti ki kuşlar bunları gerçek sanarak resme konmuştu. Gururlu Zeuxis, Parrhasius'u atölyesine davet ederek en son eserini göstermek istedi. Parrhasius'a eseri örten perdeyi açmasını işaret etti. Ancak Parrhasius, perdeyi açmaya çalıştığında bunun gerçek olmadığını, sadece Zeuxis'in çizdiği bir perde resmi olduğunu fark etti. Böylece Parrhasius, Zeuxis'i kendi silahıyla, yani gerçekçilikle yenmiş oldu. Zeuxis de bu yenilgiyi "Ben kuşları kandırdım, Parrhasius ise Zeuxis'i kandırdı," diyerek kabul etti.