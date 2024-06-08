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Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusunun cevabı nedir?

Ülkemizde her yıl milyonlarca genç, üniversiteye giriş için ter dökerken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası merak ve tartışma konusu olan sorular gündemde yer alıyor. Özellikle sınavın ardından ortaya çıkan ve çeşitli platformlarda paylaşılan sorular, öğrencilerin ve velilerin dikkatini çekiyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 13:09
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Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusunun cevabı nedir?

YKS'nin ardından özellikle sosyal medya ve çeşitli eğitim platformlarında paylaşılan sorular, öğrenciler arasında yoğun bir tartışma konusu haline geliyor. Peki Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusunun cevabı nedir?

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Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusunun cevabı nedir?

Sorunun detayları henüz bilinmiyor. Cevap anahtarı açıklandığında haberimize eklenecektir.

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Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusunun cevabı nedir?

Zeuxis, elinde üzüm tutan bir çocuğun resmini yapmış ve üzümler öylesine gerçek gibi duruyorlarmış ki kuşlar gelip yemeğe kalkışmışlar.
Bundan ötürü övüldüğü zaman, üzülerek demiş ki "çocuğun resmini daha iyi yapabilseydim kuşlar ondan korkardı."

—Zeuxis, MÖ 5. yüzyıl'da çalışmalar yapmış Heraclalı ressam.

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Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusunun cevabı nedir?

Antik Yunan sanatının zirve isimlerinden Efesli Parrhasius, sadece yeteneğiyle değil, sanata dair iddialı kişiliği ve çarpıcı hikayeleriyle de hafızalara kazınmış bir isim. Yaşamı hakkında bildiklerimiz, özellikle Sokrates ile sanat üzerine yaptığı ve Ksenofon tarafından kaydedilen diyaloglardan ve dönemin yazarlarının anekdotlarından oluşuyor.
Parrhasius, sanatta mükemmeli arayan, hatta bu uğurda sınırları zorlayan bir sanatçı olarak biliniyor. Romalı yazar Genç Seneca'nın anlattığı bir hikaye, Parrhasius'un eseri için gerçeğe ulaşma konusundaki aşırılığını gözler önüne seriyor. Hikayeye göre Parrhasius, zincirlenmiş Prometheus'u resmedebilmek için Olinteli bir köleye işkence ediyor. Ancak bu hikaye kronolojik olarak imkansız görünüyor ve Michelangelo hakkındaki benzer bir efsaneyi andırıyor.

Parrhasius'un adı, ünlü ressam Zeuxis ile girdiği bir yarışla da sanat tarihine geçmiş durumda. Hikayeye göre Zeuxis, o kadar gerçekçi üzüm taneleri resmetmişti ki kuşlar bunları gerçek sanarak resme konmuştu. Gururlu Zeuxis, Parrhasius'u atölyesine davet ederek en son eserini göstermek istedi. Parrhasius'a eseri örten perdeyi açmasını işaret etti. Ancak Parrhasius, perdeyi açmaya çalıştığında bunun gerçek olmadığını, sadece Zeuxis'in çizdiği bir perde resmi olduğunu fark etti. Böylece Parrhasius, Zeuxis'i kendi silahıyla, yani gerçekçilikle yenmiş oldu. Zeuxis de bu yenilgiyi "Ben kuşları kandırdım, Parrhasius ise Zeuxis'i kandırdı," diyerek kabul etti.

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Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusunun cevabı nedir?

Parrhasius'un sanatındaki en belirgin özellik, çizgilerindeki olağanüstü ustalığıydı. Figürlerinin arka planda kendini göstermesi, eserlerine üç boyutlu bir hava katıyordu. Roma'daki Capitol Tepesi'ni süsleyen Theseus resmi, sanatçının en ünlü eserleri arasındaydı. Parrhasius, çoğunlukla mitolojik konuları işlese de Atina halkının karakterini yansıttığı "Demos" adlı eseriyle de tanınıyordu. Bu eserde sanatçı, Atinalıların hem hayranlık uyandıran hem de çelişkili özelliklerini hiciv yoluyla ele almıştı.
Efesli Parrhasius, gerçekçiliğe olan tutkusu, çizgilerindeki büyüleyici ustalığı ve eserlerindeki özgün anlatımla Antik Yunan sanatına damga vurmuş ve kendisinden sonraki nesilleri derinden etkilemiştir.