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Haberler Galeri TYT 2 yıllık polislik taban puanları 2022: PMYO başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Polislik için şartlar ve boy sınırı nedir?

TYT 2 yıllık polislik taban puanları 2022: PMYO başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Polislik için şartlar ve boy sınırı nedir?

PMYO başvuru nasıl yapılır? 2022 yılında gerçekleştirilecek 2.500 polis öğrenci alımı için başvurular devam ediyor. YKS tercihlerinin başlamasının ardındna gözler TYT puanı ile girilecek 2 yıllık polislik başvurularına çevrildi. PMYO başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, TYT 2 yıllık polislik taban puanları 2022 nedir? PMYO başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Polislik için şartlar ve boy sınırı nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2022 13:17 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 13:17
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TYT 2 yıllık polislik taban puanları 2022: PMYO başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Polislik için şartlar ve boy sınırı nedir?

2 yıllık polislik taban puanları TYT 2022 nedir? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) alınacak 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrencinin alımına ilişkin başvurular başladı. Başvuracak adaylar için giriş koşulları belirlenirken, en çok araştırılanlar arasında taban puanlar yer aldı. Peki, TYT 2 yıllık polislik taban puanları 2022 nedir? PMYO başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Polislik için şartlar ve boy sınırı nedir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TYT 2 yıllık polislik taban puanları 2022: PMYO başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Polislik için şartlar ve boy sınırı nedir?

2022 PMYO BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2022 PMYO başvuruları, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirilecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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TYT 2 yıllık polislik taban puanları 2022: PMYO başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Polislik için şartlar ve boy sınırı nedir?

PMYO BOY SINIRI NEDİR?

Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak şartı aranıyor.

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TYT 2 yıllık polislik taban puanları 2022: PMYO başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Polislik için şartlar ve boy sınırı nedir?

2022 PMYO TABAN PUANI

ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.

Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın en az % 80'i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde puan almış olmak.

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TYT 2 yıllık polislik taban puanları 2022: PMYO başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Polislik için şartlar ve boy sınırı nedir?

2022 PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,