01 Eylül 2021, Çarşamba
TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP başvuruları ne zaman başlayacak 2021?
TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışma üzere, İŞKUR aracılığıya personel alımı yapılıyor. TYP kapsamında geçtiğimiz yıl personel alımının yapılmasının ardından iş arayışında olanlar yeni alımları merak ediyor. Pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurulmuştu. İşte, TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP başvuruları ne zaman başlayacak 2021?
Giriş Tarihi: 01.09.2021 11:50 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 11:50
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