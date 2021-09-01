TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP başvuruları ne zaman başlayacak 2021? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İş arayışında olan vatandaşlar Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında yapılacak alımları bekliyor. İŞKUR aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine yapılan alımlarda temizlik görevlisi ve güvenlik personeli alımı yapılıyor. İŞKUR tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP başvuruları ne zaman başlayacak 2021?