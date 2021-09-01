01 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışma üzere, İŞKUR aracılığıya personel alımı yapılıyor. TYP kapsamında geçtiğimiz yıl personel alımının yapılmasının ardından iş arayışında olanlar yeni alımları merak ediyor. Pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurulmuştu. İşte, TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2021 11:50 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 11:50
  • 1
  • 10
TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP başvuruları ne zaman başlayacak 2021? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İş arayışında olan vatandaşlar Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında yapılacak alımları bekliyor. İŞKUR aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine yapılan alımlarda temizlik görevlisi ve güvenlik personeli alımı yapılıyor. İŞKUR tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Kuruma kayıtlı işsiz olmak

-18 yaşını tamamlamak

-Emekli ve malul aylığı almıyor olmak

-Öğrenci olmamak

  • 3
  • 10
TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

MEB TYP İLANLARI YAYIMLANDI MI?

Toplum Yararına Programları (TYP) alımı iş ilanları güncel olarak İŞKUR tarafından yayımlanıyor. TYP kapsamında İŞKUR tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) güvenlik görevlisi ve bakım, onarım, temizlik görevlisi alımı geçen yıl yapılmıştı. Ancak şuan için MEB ilanı bulunmuyor.

Konuyla ilgili açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

  • 4
  • 10
TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir. Noter kurası yöntemi, Liste yöntemi, Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

  • 5
  • 10
TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir.