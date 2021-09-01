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Haberler Galeri Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? MEB açıkladı...

Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? MEB açıkladı...

Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yılın başında öğretmenlere ödenen kırtasiye diğer adıyla eğitim ödeneğinin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. Yeni dönemin başlamasına kısa süre kala ödeme yeniden gündeme geldi. İşte, Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? MEB açıkladı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2021 10:26
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Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? MEB açıkladı...

Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılınan başlamasına kısa süre kala, öğretmenlere ödenen kırtasiye ödemesinin detaylarıda belli olmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ödemenin yapılacağı gün belli oldu. İşte, öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? MEB açıkladı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? MEB açıkladı...

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Öğretmenler için ayrılan eğitim ödeneğine her yıl yüzde 2,5 zam yapılıyor. Bu zamla 2021 yılı kırtasiye yardımı 1210 TL'den 1250 TL'ye çıkarıldı. Böylece yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlere yatırılacak eğitim ödeneği 1250 TL olarak belirlendi.

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Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? MEB açıkladı...

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakanlık tarafından gönderilen yazıda 1250 TL olarak belirtilen eğitim ödeneğinin 2 Eylül 2021 itibariyle öğretmenlere ulaştırılacağı bildirildi.

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Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? MEB açıkladı...

Okulların açılacağı 6 Eylül öncesi öğretmenler kırtasiye yardımı ile yeni döneme hazırlanarak yüz yüze eğitime ilişkin hazırlıklarını tamamlayacak.

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Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? MEB açıkladı...

EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre; eğitime hazırlık ödeneği ya da eğitim ödeneği olarak adlandırılan kırtasiye yardımı; ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara verilir.