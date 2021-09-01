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Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? MEB açıkladı...
Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yılın başında öğretmenlere ödenen kırtasiye diğer adıyla eğitim ödeneğinin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. Yeni dönemin başlamasına kısa süre kala ödeme yeniden gündeme geldi. İşte, Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? MEB açıkladı...