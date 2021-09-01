Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılınan başlamasına kısa süre kala, öğretmenlere ödenen kırtasiye ödemesinin detaylarıda belli olmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ödemenin yapılacağı gün belli oldu. İşte, öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? MEB açıkladı...