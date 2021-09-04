TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP 13.238 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında personel alımları yakından takip ediliyor. İŞKUR tarafından TYP ile 13.238 personel alımı yapılacağının açıklanmasının ardından iş arayışında olanlar detayları merak ediyor. Okulların açılmasına kısa süre kala TYP alımları için açıklamalar peş peşe geliyor. En az ilkokul mezunu binlerce personel Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek. İşte, TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP 13.238 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak 2021?