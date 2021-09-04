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Haberler Galeri TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP 13.238 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP 13.238 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında personel alımları yakından takip ediliyor. İŞKUR tarafından TYP ile 13.238 personel alımı yapılacağının açıklanmasının ardından iş arayışında olanlar detayları merak ediyor. Okulların açılmasına kısa süre kala TYP alımları için açıklamalar peş peşe geliyor. En az ilkokul mezunu binlerce personel Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek. İşte, TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP 13.238 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2021 18:26
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TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP 13.238 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP 13.238 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplum Yararına Programları kapsamında 13. 238 personel alımı yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere istihdamı sağlanacak adaylar, Türkiye'nin farklı illerde çalışacak. Başvuru şartları için merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP 13.238 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP 13.238 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

Toplum Yararına Programlar kapsamında alımı yapılacak olan TYP personel listesi İŞKUR'un sitesinde yayımlandı.

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TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP 13.238 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

Geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından başlatılan programda belirli dönem destek veriliyor. Başta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olmak üzere pek çok bakanlık bünyesinde alımlar yapılıyor.

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TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP 13.238 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

Bütün ilçelerle birlikte süreci hızla tamamlayarak TYP kapsamında çalışacak personelin, tüm kademelerde eğitim öğretimin başlayacağı 6 Eylül tarihinde görevlerinin başında olacakları şekilde planlama yapıldı.

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TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP 13.238 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak 2021?

Katılımcı başvuruları, İŞKUR e-şube ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden yapılacak.