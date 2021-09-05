05 Eylül 2021, Pazar
2021 bursluluk sınavı kaç saat sürecek? İOKBS bursluluk sınavı ne kadar sürer?
2021 bursluluk sınavı kaç saat sürecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 5,6,7,9 hazırlık sınıfı, 10,11'nci sınıfların katılım sağladığı bursluluk sınavı tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Çoktan seçmeli sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak ve bu 100 soru için adaylara 120 dakika (2 saat) süre verilecek. İşte, 2021 bursluluk sınavı kaç saat sürecek? İOKBS bursluluk sınavı ne kadar sürer?
Giriş Tarihi: 05.09.2021 00:22
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8