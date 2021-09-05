2021 bursluluk sınavı kaç saat sürecek? İOKBS bursluluk sınavı ne kadar sürer? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacak. Çoktan seçmeli sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak ve bu 100 soru için adaylara 120 dakika (2 saat) süre verilecek. İşte, 2021 bursluluk sınavı kaç saat sürecek? İOKBS bursluluk sınavı ne kadar sürer?