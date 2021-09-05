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2021 bursluluk sınavı kaç saat sürecek? İOKBS bursluluk sınavı ne kadar sürer?

2021 bursluluk sınavı kaç saat sürecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 5,6,7,9 hazırlık sınıfı, 10,11'nci sınıfların katılım sağladığı bursluluk sınavı tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Çoktan seçmeli sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak ve bu 100 soru için adaylara 120 dakika (2 saat) süre verilecek. İşte, 2021 bursluluk sınavı kaç saat sürecek? İOKBS bursluluk sınavı ne kadar sürer?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2021 00:22
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2021 bursluluk sınavı kaç saat sürecek? İOKBS bursluluk sınavı ne kadar sürer?

2021 bursluluk sınavı kaç saat sürecek? İOKBS bursluluk sınavı ne kadar sürer? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacak. Çoktan seçmeli sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak ve bu 100 soru için adaylara 120 dakika (2 saat) süre verilecek. İşte, 2021 bursluluk sınavı kaç saat sürecek? İOKBS bursluluk sınavı ne kadar sürer?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2021 bursluluk sınavı kaç saat sürecek? İOKBS bursluluk sınavı ne kadar sürer?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sınav, 5 Eylül 2021 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

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2021 bursluluk sınavı kaç saat sürecek? İOKBS bursluluk sınavı ne kadar sürer?

İOKBS BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

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2021 bursluluk sınavı kaç saat sürecek? İOKBS bursluluk sınavı ne kadar sürer?

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkmayacaktır.

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2021 bursluluk sınavı kaç saat sürecek? İOKBS bursluluk sınavı ne kadar sürer?

İOKBS NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ismini aldı.