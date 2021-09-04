5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İOKBS bursluluk sınav tarihi ve sınava ilişkin diğer konular adayların gündeminde yer alıyor. Maddi durumu yetersiz olan öğrenciler bursluluk sınavını kazanarak eğitimlerine bütçe yaratmak istiyor. 5 Eylül tarihinde gerçekleşecek bursluluk sınavı için detaylar yakından takip ediliyor. İşte, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekli?