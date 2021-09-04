04 Eylül 2021, Cumartesi
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekli?
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ertelenmişti.5 Eylül tarihinde gerçekleşecek sınav için puan araştırmaları hız kazandı. İşte, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekli?
Giriş Tarihi: 04.09.2021 18:13
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