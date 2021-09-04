04 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekli?

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekli?

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ertelenmişti.5 Eylül tarihinde gerçekleşecek sınav için puan araştırmaları hız kazandı. İşte, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekli?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2021 18:13
  • 1
  • 9
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekli?

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İOKBS bursluluk sınav tarihi ve sınava ilişkin diğer konular adayların gündeminde yer alıyor. Maddi durumu yetersiz olan öğrenciler bursluluk sınavını kazanarak eğitimlerine bütçe yaratmak istiyor. 5 Eylül tarihinde gerçekleşecek bursluluk sınavı için detaylar yakından takip ediliyor. İşte, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekli?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekli?

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından gerçekleştirilen sınav, ilköğretim 5, 6, 7, 8. Sınıflar ile lise hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için düzenleniyor. 2021 İOKBS 5 Eylül Pazar günü saat 10:00'da düzenlenecek.

  • 3
  • 9
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekli?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ise 28 Eylül'de adayların erişimine açılacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden online olarak yayınlanacak.

  • 4
  • 9
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekli?

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR, GEREKLİ Mİ?

Bursluluk sınavı giriş yerleri geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Adayların sınav öncesi ve sınav esnasında sorun yaşamaması için giriş belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor.

5. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

  • 5
  • 9
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekli?

6. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100