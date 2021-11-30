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İstanbul'da lodos kabusu: Dehşeti yaşadılar! Can pazarı kamerada

Özellikle Marmara ve Ege sahillerini vuran şiddetli lodos hayatı felç etti. Çatılar uçtu, tekneler battı, ağaçlar, devrildi. İstanbul'da hızı 130 kilometreye çıkan lodos 4 can aldı, 3'ü ağır 38 kişiyi yaraladı. Küçükçekmece'de inşaatta çalışan işçiler, şiddetli lodos nedeniyle zor anlar yaşadı. İşçilerin inşaatta çalıştığı sırada üst katlardaki iskele uçtu, tuğlalar rüzgarda savruldu. Kağıthane'de bir binanın çatısı karşı kaldırımda yürüyen anne ile oğlunun üzerine düştü. Beylikdüzü'nde pencereden giren parçalar kanepede yatan kişinin üzerine düştü. Sultangazi'de cam patladı, stant uçtu, bebek arabalı kadın zor anlar yaşadı. Yaşanan can pazarı kameralara böyle yansıdı.

Giriş Tarihi: 30.11.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 11:15
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İstanbul’da lodos kabusu: Dehşeti yaşadılar! Can pazarı kamerada

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından dün ve önceki gün özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz sahil bölgelerinde etkili olan lodos günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sahillerde dev dalgalar oluştu, deniz ulaşımı aksadı, evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. İstanbul'da lodosun hızı 130 kilometreye çıktı. Kentte birçok yerde çatı uçtu. AFAD'dan yapılan açıklamada İstanbul'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada "İstanbul'da dün etkili olan lodos nedeniyle 93 çatı uçtu, 233 ağaç devrildi, 343 tehlike arz eden parça, 95 trafik ışığı ve yön tabelası, 18 araç ise hasar gördü. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 44 vatandaş yaralandı ve 4 kişi hayatını kaybetti." denildi.

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İstanbul’da lodos kabusu: Dehşeti yaşadılar! Can pazarı kamerada

HIZI 130 KM'YE ULAŞTI
Rüzgarın hızı Beylikdüzü'nde 130, Adalar'da 100, Boğaz çevresinde ise 80 km/saate kadar ulaştı. Şiddetli Lodos nedeniyle Pendik'te sahilde bulunan 2 balıkçı teknesi battı. Bir balıkçı teknesi ise kayalıklara vurarak parçalandı. Lodosun yanı sıra etkili olan yağmurla çamur yağdı. Birçok sürücü soluğu oto yıkamacılarda aldı. Şiddetli lodos nedeniyle Beşiktaş'ta asırlık çınar ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar şiddetli lodos nedeniyle iniş yapamayarak pisti pas geçmek zorunda kaldı.

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İstanbul’da lodos kabusu: Dehşeti yaşadılar! Can pazarı kamerada

SULTANGAZİ'DE CAM PATLADI, STANT UÇTU, BEBEK ARABALI KADIN ZOR ANLAR YAŞADI
Olay, dün saat 11.30 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Kuvvetli lodosun çıktığı saatlerde caddede bebek arabasıyla yürüyen bir anne, sert rüzgarın etkisiyle yolda yürümekte zorluk çekti. Bir iş yerinin önüne geldiğinde ise kuvvetli lodos nedeniyle iş yerinin camı kırıldı, önündeki stant yola savruldu. Bir iş yeri çalışanı kırılan camın altında kalmaktan son anda kurtulurken, kadın ise bebek arabasıyla kuvvetli rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek yürümekte zorluk çekti.

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İstanbul’da lodos kabusu: Dehşeti yaşadılar! Can pazarı kamerada

O ANLAR KAMERADA
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bebek arabasıyla caddede yürüyen kadının kuvvetli rüzgarın başlamasıyla o anları cep telefonu ile kaydetmeye çalıştığı görülüyor. Bir iş yeri çalışanın ise kapıya doğru yönelerek dışarıya baktığı esnada camın kırıldığı, iş yeri çalışanın koşarak altında kalmaktan kurtulduğu, kadının ise rüzgar nedeniyle yürümekte zorluk çektiği anlar kameraya yansıyor.

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İstanbul’da lodos kabusu: Dehşeti yaşadılar! Can pazarı kamerada

BAŞAKŞEHİR'DE RESTORAN TENTESİNİN ÇÖKME ANI KAMERADA
Başakşehir İkitelli'de bulunan restoranda meydana geldi. Restoranın giriş bölümünde bulunan kapalı alanın tentesi şiddetli rüzgâr nedeniyle tamamen çöktü. Restoran içinde müşterilerin bulunduğu sırada yaşanan olayda yaralanan olmadı. Tente ve bahçe duvarının çöktüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.