İstanbul’da lodos kabusu: Dehşeti yaşadılar! Can pazarı kamerada

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından dün ve önceki gün özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz sahil bölgelerinde etkili olan lodos günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sahillerde dev dalgalar oluştu, deniz ulaşımı aksadı, evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. İstanbul'da lodosun hızı 130 kilometreye çıktı. Kentte birçok yerde çatı uçtu. AFAD'dan yapılan açıklamada İstanbul'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada "İstanbul'da dün etkili olan lodos nedeniyle 93 çatı uçtu, 233 ağaç devrildi, 343 tehlike arz eden parça, 95 trafik ışığı ve yön tabelası, 18 araç ise hasar gördü. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 44 vatandaş yaralandı ve 4 kişi hayatını kaybetti." denildi.