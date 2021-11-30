30 Kasım 2021, Salı
İstanbul'da lodos kabusu: Dehşeti yaşadılar! Can pazarı kamerada
Özellikle Marmara ve Ege sahillerini vuran şiddetli lodos hayatı felç etti. Çatılar uçtu, tekneler battı, ağaçlar, devrildi. İstanbul'da hızı 130 kilometreye çıkan lodos 4 can aldı, 3'ü ağır 38 kişiyi yaraladı. Küçükçekmece'de inşaatta çalışan işçiler, şiddetli lodos nedeniyle zor anlar yaşadı. İşçilerin inşaatta çalıştığı sırada üst katlardaki iskele uçtu, tuğlalar rüzgarda savruldu. Kağıthane'de bir binanın çatısı karşı kaldırımda yürüyen anne ile oğlunun üzerine düştü. Beylikdüzü'nde pencereden giren parçalar kanepede yatan kişinin üzerine düştü. Sultangazi'de cam patladı, stant uçtu, bebek arabalı kadın zor anlar yaşadı. Yaşanan can pazarı kameralara böyle yansıdı.
Giriş Tarihi: 30.11.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 11:15
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