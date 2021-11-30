Hastaları hastaneye yetiştirmek için havalanıyor! En fazla Doğu Karadeniz’de kullanılıyor

HAVA AMBULANSI NASIL İŞLİYOR?

Gelen vakaların komuta merkezinde değerlendirildikten sonra helikopter için uygun olup olmadığının belirlendiğini belirten Hasançebi "Öncelikle 112'ye gelen vaka çağrılarını Acil Çağrı Doktoru (AÇD) vakayı değerlendiriyor ve helikoptere uygun olup olmadığını planlayıp sonrasında bizi arıyor. Biz tekrar 112 ekibiyle vakanın uygunluğunu konuşuyoruz eğer uygunsa vaka kabul ediliyor. Vakanın nereden geldiği de önemli. Genelde daha çok hastaneler arası naklolacak hastaları taşıyoruz, bu durumda hasta kara ambulansıyla ineceğimiz yere geliyor, biz de hastayı oradan alarak başka bir hastaneye naklediyoruz. Mesela hasta yaylada, kara ulaşımının çok zor olduğu bir yerde ise hasta yakınları 112'yi arıyor, Vakaya çıkılıp , çıkılmama durumunu 112 ACM planlıyor. Bize ulaşıyorlar kaptanlarımızla koordineli şekilde hemen meteorolojiye, arazinin şartlarına bakılıyor ve vakaya en kısa sürede çıkış yapılıyor. Vakanın durumuna göre indiğimiz yerde hastaya ilk müdahalesi yapılıyor helikopterimize alıyoruz ve 112 ile iletişim dahilinde hastayı hemen en uygun sağlık kurumuna yönlendiriyoruz" dedi.

