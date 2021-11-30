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Hastaları hastaneye yetiştirmek için havalanıyor! En fazla Doğu Karadeniz'de kullanılıyor

Türkiye'de en fazla hava ambulansı kullanılan yerlerinden biri olan Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Hava 61 Helikopter Ambulansı bölgenin çetin coğrafi koşullarına rağmen kesintisiz hizmet sunuyor.

Giriş Tarihi: 30.11.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 11:35
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Hastaları hastaneye yetiştirmek için havalanıyor! En fazla Doğu Karadeniz’de kullanılıyor

Trabzon'da 2009 senesinin Ekim ayı itibariyle hizmet sunan helikopter ambulans, Trabzon'un yanında öteki komşu şehirlere de hizmet sunarken, en yoğun zamanını yaz aylarında yaşıyor.

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Hastaları hastaneye yetiştirmek için havalanıyor! En fazla Doğu Karadeniz’de kullanılıyor

HASTALARIN İMDADINA YETİŞİYOR

Sağlık Bakanlığı, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hava 61 Helikopterini en çok bölgede ani değişen hava şartları zorlarken helikopter, yaylaların yanı sıra kara yoluna da inerek hastaların imdadına yetişiyor.

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Hastaları hastaneye yetiştirmek için havalanıyor! En fazla Doğu Karadeniz’de kullanılıyor

272 HASTAYI YETİŞTİRDİ

Türkiye'nin en zor coğrafyasında uçuş yapan Hava 61 Helikopter Ambulans bu yılın 11 ayında 272 hastaya ulaşarak hastanelere naklini sağladı.

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Hastaları hastaneye yetiştirmek için havalanıyor! En fazla Doğu Karadeniz’de kullanılıyor

Acil Sağlık Hizmeti veren helikopter ambulansta hekim olarak görev yapan Dr. Soner Hasançebi, tüm sağlık çalışanlarının 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutladıklarını belirterek hava ambulansın işleyişi hakkında bilgi verdi.

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Hastaları hastaneye yetiştirmek için havalanıyor! En fazla Doğu Karadeniz’de kullanılıyor

HAVA AMBULANSI NASIL İŞLİYOR?

Gelen vakaların komuta merkezinde değerlendirildikten sonra helikopter için uygun olup olmadığının belirlendiğini belirten Hasançebi "Öncelikle 112'ye gelen vaka çağrılarını Acil Çağrı Doktoru (AÇD) vakayı değerlendiriyor ve helikoptere uygun olup olmadığını planlayıp sonrasında bizi arıyor. Biz tekrar 112 ekibiyle vakanın uygunluğunu konuşuyoruz eğer uygunsa vaka kabul ediliyor. Vakanın nereden geldiği de önemli. Genelde daha çok hastaneler arası naklolacak hastaları taşıyoruz, bu durumda hasta kara ambulansıyla ineceğimiz yere geliyor, biz de hastayı oradan alarak başka bir hastaneye naklediyoruz. Mesela hasta yaylada, kara ulaşımının çok zor olduğu bir yerde ise hasta yakınları 112'yi arıyor, Vakaya çıkılıp , çıkılmama durumunu 112 ACM planlıyor. Bize ulaşıyorlar kaptanlarımızla koordineli şekilde hemen meteorolojiye, arazinin şartlarına bakılıyor ve vakaya en kısa sürede çıkış yapılıyor. Vakanın durumuna göre indiğimiz yerde hastaya ilk müdahalesi yapılıyor helikopterimize alıyoruz ve 112 ile iletişim dahilinde hastayı hemen en uygun sağlık kurumuna yönlendiriyoruz" dedi.