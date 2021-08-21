21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Türkiye'yi 28 Şubat'ta karanlığa mahkum kılanlar yargı önünde hesap verecek
28 Şubat 1997 yılında askeri darbenin Türkiye'yi karanlığa mahkum ettiği yılların sorumluları yargı önünde hesap verecek. 28 Şubat davasında 14 sanıktan aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in de olduğu 13'ü yakalandı. İdris Koralp aranıyor. Cuntacıların yakalanmasıyla bir dönem kapandı.
Giriş Tarihi: 21.08.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 09:26
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