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Haberler Galeri Türkiye'yi 28 Şubat'ta karanlığa mahkum kılanlar yargı önünde hesap verecek

Türkiye'yi 28 Şubat'ta karanlığa mahkum kılanlar yargı önünde hesap verecek

28 Şubat 1997 yılında askeri darbenin Türkiye'yi karanlığa mahkum ettiği yılların sorumluları yargı önünde hesap verecek. 28 Şubat davasında 14 sanıktan aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in de olduğu 13'ü yakalandı. İdris Koralp aranıyor. Cuntacıların yakalanmasıyla bir dönem kapandı.

Giriş Tarihi: 21.08.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 09:26
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Türkiye’yi 28 Şubat’ta karanlığa mahkum kılanlar yargı önünde hesap verecek
28 Şubat darbe sürecine ilişkin 2013'te başlayan yargı süreci tamamlandı. Önceki gün cezası kesinleşen 14 sanık hakkında verilen yakalama kararı sonrasında 13 cuntacı cezaevine gönderildi.
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Türkiye’yi 28 Şubat’ta karanlığa mahkum kılanlar yargı önünde hesap verecek

13 CUNTACI HAPİSTE
Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, Harekât Daire Başkanı Çetin Doğan'ın yanı sıra eski komutanlar Hakkı Kılınç, Cevat Temel Özkaynak, Vural Avar, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi tutuklanırken, dönemin MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Aydan Erol ve Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi Başkanı ve Başbakan Askeri Başdanışmanı emekli Tümgeneral Kenan Deniz gözaltına alındı.

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Türkiye’yi 28 Şubat’ta karanlığa mahkum kılanlar yargı önünde hesap verecek

Dönemin Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral Çetin Saner ise Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Saner, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çörekçi, Erol, Deniz ve Kılıç, İstanbul'da orduevinden alındı. Zanlılar adliyedeki işlemleri sonrasında çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama kararı çıkardığı diğer iki isim olan dönemin Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanı emekli hava pilot Korgeneral Vural Avar ise aranıyor. Böylece hakkında yakalama kararı olan 14 isimden 13'üyakalanarak cezaevine gönderilmiş oldu.

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Türkiye’yi 28 Şubat’ta karanlığa mahkum kılanlar yargı önünde hesap verecek

KARAR YERİNDE
28 Şubat sürecinde Batı Çalışma Grubu raporları sonucu hazırlanan soruşturma dosyalarıyla haksız yere yargılanan pek çok ismin avukatlığını yapan Özgür-Der Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mehmet Alagöz, kamuoyunda oluşturulmaya çalışan algının yanlış olduğunu söyledi. "Bu yaşta insanların cezaevine gönderilmesi doğru değil" şeklindeki yaklaşımın son derece yanlış olduğunu belirten Alagöz, yasalarda durumun açık olduğunu belirterek, "Zaten cezaevinde kalmaya elverişli bir sağlık durumu yok ise alınan adli tıp raporuyla bu durum gözden geçirilir.

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Türkiye’yi 28 Şubat’ta karanlığa mahkum kılanlar yargı önünde hesap verecek

Ancak suça karışmış birine 'Bu kişi yaşlıdır, ceza verilmesin' demek hukuki değildir" dedi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce verilen karara ilişkin davaların halen devam ettiğini söyleyen Alagöz, Ahmet Turan Kılıç'ın Sivas davası sanıklarından biri olduğunu ve geçen yıl 90 yaşındayken Adli Tıp raporuyla cezaevinden ancak çıkabildiğini söyledi.