Türkiye’yi 28 Şubat’ta karanlığa mahkum kılanlar yargı önünde hesap verecek

Dönemin Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral Çetin Saner ise Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Saner, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çörekçi, Erol, Deniz ve Kılıç, İstanbul'da orduevinden alındı. Zanlılar adliyedeki işlemleri sonrasında çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama kararı çıkardığı diğer iki isim olan dönemin Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanı emekli hava pilot Korgeneral Vural Avar ise aranıyor. Böylece hakkında yakalama kararı olan 14 isimden 13'üyakalanarak cezaevine gönderilmiş oldu.