27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları, son günlerde yoğun şekilde aranıyor. POMEM'lere katılabilmek için heyecan içinde olan polis adayları, geçtiğimiz günlerde sözlü mülakatlara katıldı. Değerlendirmede, beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılacak. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Peki, POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? İşte son gelişmeler...