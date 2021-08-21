21 Ağustos 2021, Cumartesi
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POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi tarafından 27. Dönem kapsamında alınacak polis öğrenci adayı için sözlü mülakatlar gerçekleştirildi. Son aşama olan mülakatların ardından POMEM'lere katılacak adaylar belirlenecek. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Heyecanla beklenen POMEM sonuçları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.08.2021 10:58 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 10:58
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