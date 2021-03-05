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Türkiye'ye peş peşe başsağlığı mesajları: Türk milletinin acısı bizim de acımızdır

Son dakika haberine göre; Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olması sonrası Türkiye'ye üst üste başsağlığı mesajları geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 asker için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye dileklerini iletti.

Giriş Tarihi: 05.03.2021 14:55
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Türkiye'ye peş peşe başsağlığı mesajları: Türk milletinin acısı bizim de acımızdır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 asker için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye dileklerini iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 asker için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Askeri helikopterin düşmesi sonucu Türk askerlerinin şehit olmasından son derece kederlendiğini belirten Aliyev, "Askeri helikopter kazasında Türk askerlerinin öldüğü haberine çok üzüldüm. Kendi ve Azerbaycan halkı adına sizlere, şehit askerlerin ailelerine ve akrabalarına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Allah rahmet etsin" dedi.

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Türkiye'ye peş peşe başsağlığı mesajları: Türk milletinin acısı bizim de acımızdır

UKRAYNA
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Zelenskiy, Twitter'dan Türkçe yaptığı paylaşımında, "Dün, Bitlis ilinde meydana gelen helikopter kazasındaki tüm şehitlerin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Onların ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Dmitro Razumkov, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a taziye mesajı gönderdi.

Twitter'dan Türkçe yaptığı paylaşımında Razumkov, şunları kaydetti:

"Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Türk askerleri için en derin taziyelerimi iletirim. Şehitlerin aileleri ve yakınlarına güç ve sabırlar, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

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Türkiye'ye peş peşe başsağlığı mesajları: Türk milletinin acısı bizim de acımızdır

"TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞ OLSUN"
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal da Twitter'dan Türkçe yaptığı paylaşımında, "Türkiye'den gelen acı haberi büyük üzüntüyle öğrendim. Hayatlarını kaybeden şehitlere rahmet, ailelerine sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun." ifadesinin kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye mesajı gönderdi.

Trajik kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu vurgulayan Kuleba, "Türk halkına, şehitlerin ailelerine ve arkadaşım Mevlüt Çavuşoğlu'na taziyelerimi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

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Türkiye'ye peş peşe başsağlığı mesajları: Türk milletinin acısı bizim de acımızdır

KAZAKİSTAN
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Tokayev, mesajında, Türkiye'nin doğusunda meydana gelen "Cougar" askeri helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğuyla ilgili haberleri derin üzüntüyle karşıladığını belirterek "Bu zor anınızda acılarınızı paylaşarak Kazakistan halkı ve kendi adıma size ve kardeş Türk halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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Türkiye'ye peş peşe başsağlığı mesajları: Türk milletinin acısı bizim de acımızdır

NATO
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için taziyede bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Stoltenberg, Çavuşoğlu'na Tatvan'da meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan askerler için taziyelerini iletti.

Stoltenberg, NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

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