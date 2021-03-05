Türkiye'ye peş peşe başsağlığı mesajları: Türk milletinin acısı bizim de acımızdır

"TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal da Twitter'dan Türkçe yaptığı paylaşımında, "Türkiye'den gelen acı haberi büyük üzüntüyle öğrendim. Hayatlarını kaybeden şehitlere rahmet, ailelerine sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun." ifadesinin kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye mesajı gönderdi.

Trajik kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu vurgulayan Kuleba, "Türk halkına, şehitlerin ailelerine ve arkadaşım Mevlüt Çavuşoğlu'na taziyelerimi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.