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Türkiye'ye peş peşe başsağlığı mesajları: Türk milletinin acısı bizim de acımızdır
Son dakika haberine göre; Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olması sonrası Türkiye'ye üst üste başsağlığı mesajları geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 asker için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye dileklerini iletti.
Giriş Tarihi: 05.03.2021 14:55
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