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05 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: 20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen ön başvuru tarihi belli oldu mu? Branş dağılımı... MEB son dakika: 20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen ön başvuru tarihi belli oldu mu? Branş dağılımı...
20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmen ataması için son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geldi. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak. Uzun süredir atama bekleyen öğretmenler atama takviminin detaylarını sorgulamaya başladı. İşte, 20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen ön başvuru tarihi belli oldu mu? Branş dağılımı...
Giriş Tarihi: 05.03.2021 18:03 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 18:22
MEB son dakika açıklaması... 20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen ön başvuru tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak. Atamalar için gelecek açıklamaları bekleyen adaylar detayları merak ediyor. Ayrıca adaylar atamalarda yapılacak branş dağılımını sorgulamaya başladı. İşte, 20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen ön başvuru tarihi belli oldu mu? Branş dağılımı...
GALERİ DEVAM EDİYOR 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.
KAÇ ÖĞRETMEN ATANACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.
ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI, BRANŞLARI BELİRLENDİ Mİ?
2021 Öğretmen atamalarına yönelik henüz kontenjanlar ve branşlar yayımlanmadı. Konuya ilişkin detaylar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
MEB 2021 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK? KONTENJAN SAYISI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmen ataması ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Takvimin henüz belirlenmediğine değinen Ziya Selçuk, "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi. Öğretmen ataması kontenjanlarını ihtiyaçlara göre şekillendirileceğine ifade eden Ziya Seçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi.