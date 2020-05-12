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Son dakika: Otobüs firmaları çalışıyor mu? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Son dakika... Otobüs seferler ne zaman başlayacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu. İlk başta 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde uygulanan araç-giriş çıkış yasağının ardından bu sayı 24'de şimdi ise 15'e düşürüldü. Bu gelişmelerin ardından otobüs seferlerinin hangi tarihte başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, otobüs firmaları çalışıyor mu? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 12.05.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 16:44
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