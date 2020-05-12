Son dakika: Otobüs firmaları çalışıyor mu? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Son dakika... Otobüs firmaları çalışıyor mu? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 ilde daha seyahat yasağının kaldırıldığını bildirdi. Özel araç ve otobüs ile şehirler arası yolculuk yapabilmek için izin belgesi almak gerekiyor. Normalleşme sürecinde otobüs firmalarının ne zaman çalışacağı merak ediliyor. Peki, konu ile ilgili yeni gelişme var mı? Otobüs firmaları çalışıyor mu? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...