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Haberler Galeri Son dakika: Otobüs firmaları çalışıyor mu? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Son dakika: Otobüs firmaları çalışıyor mu? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Son dakika... Otobüs seferler ne zaman başlayacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu. İlk başta 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde uygulanan araç-giriş çıkış yasağının ardından bu sayı 24'de şimdi ise 15'e düşürüldü. Bu gelişmelerin ardından otobüs seferlerinin hangi tarihte başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, otobüs firmaları çalışıyor mu? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 16:44
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Son dakika: Otobüs firmaları çalışıyor mu? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Son dakika... Otobüs firmaları çalışıyor mu? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 ilde daha seyahat yasağının kaldırıldığını bildirdi. Özel araç ve otobüs ile şehirler arası yolculuk yapabilmek için izin belgesi almak gerekiyor. Normalleşme sürecinde otobüs firmalarının ne zaman çalışacağı merak ediliyor. Peki, konu ile ilgili yeni gelişme var mı? Otobüs firmaları çalışıyor mu? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...

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Son dakika: Otobüs firmaları çalışıyor mu? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Otobüs seferlerinin hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Otobüs firmaları çalışıyor mu? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER HANGİLERİ?

Yapılan açıklamaya göre, Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon'da seyahat yasağı sona erdi.

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Son dakika: Otobüs firmaları çalışıyor mu? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

HANGİ İLLERE GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAK?

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerine giriş-çıkış yasağı devam ediyor.

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Son dakika: Otobüs firmaları çalışıyor mu? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 ilde uygulanan şehirler arası giriş-çıkış yasağı 19 Mayıs Salı günü gece yarısına kadar devam edecek.