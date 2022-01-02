Türkiye’ye ait tarihi eserler yurda dönecek! ABD’de el konulmuştu

"HİÇ BİR AHLAKİ VE HUKUKİ SINIR TANIMADAN TOPLANMIŞ"

Dünyaca bilinen bir koleksiyoncu olan Michael Steinhardt'ın, bu eserleri nereden geldiğini, nasıl elde edildiğini, yasa dışı olup olmadığını araştırmadan topladığına dikkati çeken Boz, "Savcının kendi açıklamasından alıntılamak gerekirse 'bitmek bilmez bir iştahla, hiçbir ahlaki veya hukuki sınır tanımadan toplanmış" bir koleksiyon bu." dedi.