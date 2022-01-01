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Haberler Galeri AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AÖF açıköğretim final sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AÖF açıköğretim final sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav giriş belgesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 8-9 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AÖF sınavına katılacak olan öğrenciler heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. AÖF güz dönemi final sınavı yüz yüze yapılacak. Şimdi ise gözler sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AÖF açıköğretim final sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2022 19:58 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 19:58
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AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AÖF açıköğretim final sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2021-2022 güz dönemi final sınavı için geri sayım başladı. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AÖF açıköğretim final sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AÖF açıköğretim final sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

8-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek AÖF final sınavının giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgesi, sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açılıyor. Buna göre, AÖF vize sınavı giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

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AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AÖF açıköğretim final sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.

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AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AÖF açıköğretim final sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.

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AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AÖF açıköğretim final sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

HARF NOTLARININ ANLAMLARI NEDİR?

A, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.