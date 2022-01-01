01 Ocak 2022, Cumartesi
AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AÖF açıköğretim final sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav giriş belgesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 8-9 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AÖF sınavına katılacak olan öğrenciler heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. AÖF güz dönemi final sınavı yüz yüze yapılacak. Şimdi ise gözler sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AÖF açıköğretim final sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 01.01.2022 19:58 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 19:58
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