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İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken anlar! Fransız askerler balık tutanlara el salladı
Fransız savaş gemisi 20 gün sonra İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'den ayrıldı. Fırkateyn'in boğaz geçişine sahil güvenlik botu eşlik ederken gemide bulunan bir Fransız askerinin kıyıda balık tutanlara el sallayarak selamlaması kameralara yansıdı.
Giriş Tarihi: 02.01.2022 12:23Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 12:42