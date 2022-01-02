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İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken anlar! Fransız askerler balık tutanlara el salladı

Fransız savaş gemisi 20 gün sonra İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'den ayrıldı. Fırkateyn'in boğaz geçişine sahil güvenlik botu eşlik ederken gemide bulunan bir Fransız askerinin kıyıda balık tutanlara el sallayarak selamlaması kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 02.01.2022 12:23 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 12:42
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İstanbul Boğazı’nda dikkat çeken anlar! Fransız askerler balık tutanlara el salladı

Fransız Donanması'nın D654 Borda numaralı 'FS Auvergne' isimli fırkateyni 20 gün sonra saat 09.30 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

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İstanbul Boğazı’nda dikkat çeken anlar! Fransız askerler balık tutanlara el salladı

Savaş gemisinin Boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait bir sahil güvenlik botu da eşlik etti.

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İstanbul Boğazı’nda dikkat çeken anlar! Fransız askerler balık tutanlara el salladı

Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde bazı askerler kıyının fotoğrafını çekerken bazı askerlerin de sahili seyrettiği görüldü.

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İstanbul Boğazı’nda dikkat çeken anlar! Fransız askerler balık tutanlara el salladı

BALIK TUTANLARI SELAMLADI
Bir Fransız askerinin Boğaz geçişi sırasında kıyıda balık tutanlara el sallayarak selamladığı kameralara yansırken, gemi yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayıp Marmara Denizine açıldı.

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İstanbul Boğazı’nda dikkat çeken anlar! Fransız askerler balık tutanlara el salladı