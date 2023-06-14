14 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri FETÖ'cülerin hayalleri suya düştü! Başkan Erdoğan kazandı ülkeden kaçmaya başladılar

FETÖ'cülerin hayalleri suya düştü! Başkan Erdoğan kazandı ülkeden kaçmaya başladılar

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini var oluş mücadelesi olarak gören FETÖ'nün sözde yöneticileri ve üst düzey isimleri, 8'li masanın adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklenmesi için sosyal medya hesaplarından propaganda yaptı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte FETÖ mensuplarının hayalleri suya düştü. Örgüt üyelerinin paniğe kapıldıkları ve kaçış için plan yaptıkları ortaya çıktı. Bir FETÖ mensubunun çekip sosyal medyada paylaştığı video izleyenlere komedyen Doğu Demirkol'un geçmiş FETÖ'yü 'ti'ye aldığı görüntüleri hatırlattı.

Sabah
Giriş Tarihi: 14.06.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 09:31
  • 1
  • 13
FETÖ’cülerin hayalleri suya düştü! Başkan Erdoğan kazandı ülkeden kaçmaya başladılar

6'lı masanın Ortak Politikalar Mutabakat Metninde "15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz" ifadeleri öne çıkmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
FETÖ’cülerin hayalleri suya düştü! Başkan Erdoğan kazandı ülkeden kaçmaya başladılar

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminde 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde yöneticileri ve üst düzey isimleri örgüt mensuplarına sürekli 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi gerektiğini beyan etti.

  • 3
  • 13
FETÖ’cülerin hayalleri suya düştü! Başkan Erdoğan kazandı ülkeden kaçmaya başladılar

FETÖ'CÜLERDEN KILIÇDAROĞLU'NDA DESTEK MESAJLARI

FETÖ mensuplarının aktif şekilde kullandıkları sosyal medyada Millet İttifakı lehine algı çalışması yapıldı. Millet İttifakı kesin olarak iktidara geliyor algısını oluşturmak için firari FETÖ'cü Emre Uslu sosyal medya hesabından "Biletimizi Aldık Geliyoruz" diyerek yaptığı rezervasyon fotoğraflarını paylaştı.

  • 4
  • 13
FETÖ’cülerin hayalleri suya düştü! Başkan Erdoğan kazandı ülkeden kaçmaya başladılar

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "En çok aranan teröristler listesi" içerisinde mavi kategoride yer alan Emre Uslu, Twitter'da açtığı sohbet odasının ismini "Kılıçdaroğlu aday, rejimde panik havası" yaparak Kılıçdaroğlu'na destek verdi. FETÖ'nün Fuat Avni'si Said Sefa, "En zor anlarda dedim, hep dedim. Ümitsizliğe yer yok, şimdi ayağa kalkma vaktidir" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

  • 5
  • 13
FETÖ’cülerin hayalleri suya düştü! Başkan Erdoğan kazandı ülkeden kaçmaya başladılar

FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan sosyal medya hesabından "Milletin, Millet İttifakı'na gösterdiği tepki @RTErdoğan'ın önündeki en büyük baraj. Erdoğan koltuktan kalkmamak için her şeyi yapacak ama karşısında kenetlenmiş millet var. İşi artık daha zor" ifadeleriyle paylaşımda bulunarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına selam çaktı.