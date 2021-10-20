Türkiye'nin vurucu güçleri için merakla beklenen tarih belli oldu! Havada karada denizde yükselen güç

Yerli ve milli savunma hamleleriyle sınıfının en iyi silahlarını üreten Türkiye'nin bu yükselişi, dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olma hedefine yaklaştırıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek projelerin, savunma sanayide dışa bağımlılığın tamamen ortadan kaldırılması amaçlanırken; kara, deniz ve hava kuvvetlerinin gücüne de güç katacak. Bu süreçteki kritik ve müthiş projelerden Milli Savaş Uçağı, Altay Tankı ve HİSAR projesi ile ilgili de süreç netleşti.