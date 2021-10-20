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Haberler Galeri Türkiye'nin vurucu güçleri için merakla beklenen tarih belli oldu! Havada karada denizde yükselen güç

Türkiye'nin vurucu güçleri için merakla beklenen tarih belli oldu! Havada karada denizde yükselen güç

Yerli ve milli savunma hamleleriyle sınıfının en iyi silahlarını üreten Türkiye'nin bu yükselişi, dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olma hedefine yaklaştırıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek projelerin, savunma sanayide dışa bağımlılığın tamamen ortadan kaldırılması amaçlanırken; kara, deniz ve hava kuvvetlerinin gücüne de güç katacak. Bu süreçteki kritik ve müthiş projelerden Milli Savaş Uçağı, Altay Tankı ve HİSAR projesi ile ilgili de süreç netleşti.

Giriş Tarihi: 20.10.2021 12:18 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 13:35
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Türkiye’nin vurucu güçleri için merakla beklenen tarih belli oldu! Havada karada denizde yükselen güç
Yunanistan'ın son dönemde yoğun bir şekilde silahlanması, bölgesel risk ve tehditler, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanına yönelik kaynak aktarımına yansıdı. TBMM Başkanlığına sunulan, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinde savunma sanayine önemli bir pay ayrıldı.
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Türkiye’nin vurucu güçleri için merakla beklenen tarih belli oldu! Havada karada denizde yükselen güç

Milli teknoloji hamlesi doğrultusunda merkezi yönetim bütçesinden savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları için ayrılan kaynak, 2021 yılına göre yüzde 29,6 oranında artışla 181 milyar liraya yükseltildi. Savunma bütçesinin artırılması 2023'e kadar savunma sanayi alanında tam bağımsızlığı sağlamak ve 2023 milli ve yerli teknolojik hedefler açısında da önem taşıyor.

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Türkiye’nin vurucu güçleri için merakla beklenen tarih belli oldu! Havada karada denizde yükselen güç

3 MÜTHİŞ PROJE İÇİN TARİH NETLEŞTİ

Bu kapsamda gerçekleştirilecek projelerin, savunma sanayide dışa bağımlılığın tamamen ortadan kaldırılması amaçlanırken; kara, deniz ve hava kuvvetlerinin gücüne de güç katacak.

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Türkiye’nin vurucu güçleri için merakla beklenen tarih belli oldu! Havada karada denizde yükselen güç

Önümüzdeki iki yıllık sürede Milli Muharip Uçak (MMU) hangardan çıkarılacak. Yerli muharebe tankı Altay seri üretime geçecek. Yerli hava savunma sistemi HİSAR projesi ile birlikte hava savunma şemsiyesi tamamlanacak.

MMU 18 MART'TA HANGARDAN ÇIKACAK
ABD'nin girişimleriyle F-35 savaş uçağı ortaklığından çıkartılan Türkiye, bir taraftan beşinci nesil savaş uçaklarını yakından takip ederken, diğer taraftan milli imkânlarla geliştirilen beşinci nesil savaş uçağı MMU'nun üretim çalışmalarına hız verdi.

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Türkiye’nin vurucu güçleri için merakla beklenen tarih belli oldu! Havada karada denizde yükselen güç

Yerli taarruz helikopteri ATAK'ın geliştirilmiş modeli ATAK 2 ilk uçuşunu gerçekleştirecek. TCG Anadolu Gemisi envantere katılacak.