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Haberler Galeri GSB mülakatları ne zaman yapılacak? 2021 GSB 2928 güvenlik, 1418 temizlik görevlisi sözlü mülakat tarihi açıklandı mı?

GSB mülakatları ne zaman yapılacak? 2021 GSB 2928 güvenlik, 1418 temizlik görevlisi sözlü mülakat tarihi açıklandı mı?

GSB sözlü mülakat ne zaman yapılacak? İŞKUR tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adaylar için 15 Eylül tarihinde kura çekimi gerçekleştirildi. Kura sonucuna göre mülakatlara katılmaya hak kazanan adaylar belirlendi. Şimdi ise gözler mülakatların yapılacağı tarihe çevrildi. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, heyecan içinde Bakanlıktan gelecek açıklamaları takip ediyor. Peki, GSB mülakatları ne zaman yapılacak? 2021 GSB 2928 güvenlik, 1418 temizlik görevlisi sözlü mülakat tarihi açıklandı mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.10.2021 16:35 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 16:35
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GSB mülakatları ne zaman yapılacak? 2021 GSB 2928 güvenlik, 1418 temizlik görevlisi sözlü mülakat tarihi açıklandı mı?

GSB sözlü mülakat ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere güvenlik görevlisi meslek kolunda (1227 Erkek, 1701 Kadın) 2.928 ve temizlik görevlisi meslek kolunda (549 Erkek, 869 Kadın) 1.418 olmak üzere toplam 4.346 sürekli işçi alımı yapılacak. 15 Eylül'de gerçekleştirilen kura çekiminin ardından gözler mülakat takvimine çevrildi. Peki, GSB mülakatları ne zaman yapılacak? 2021 GSB 2928 güvenlik, 1418 temizlik görevlisi sözlü mülakat tarihi açıklandı mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GSB mülakatları ne zaman yapılacak? 2021 GSB 2928 güvenlik, 1418 temizlik görevlisi sözlü mülakat tarihi açıklandı mı?

2021 GSB SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN YAPILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki sözlü mülakatların hangi tarihlerde gerçekleştirileceği henüz açıklanmadı. Kura sonucu hak kazanan adaylardan belgelerini teslim edenlerin teslim ettikleri belgeler İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından incelemeye alındı. Belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri belli olacak. Sözlü sınavların yapılacağı tarihler belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

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GSB mülakatları ne zaman yapılacak? 2021 GSB 2928 güvenlik, 1418 temizlik görevlisi sözlü mülakat tarihi açıklandı mı?

SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (30 puan)

b) Genel kültür, (30 puan)

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GSB mülakatları ne zaman yapılacak? 2021 GSB 2928 güvenlik, 1418 temizlik görevlisi sözlü mülakat tarihi açıklandı mı?

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (20 puan)

d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (20 puan)

konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecek.

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GSB mülakatları ne zaman yapılacak? 2021 GSB 2928 güvenlik, 1418 temizlik görevlisi sözlü mülakat tarihi açıklandı mı?

SÖZLÜ SINAVDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.

Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklar. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.