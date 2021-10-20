GSB mülakatları ne zaman yapılacak? 2021 GSB 2928 güvenlik, 1418 temizlik görevlisi sözlü mülakat tarihi açıklandı mı?

GSB sözlü mülakat ne zaman yapılacak? İŞKUR tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adaylar için 15 Eylül tarihinde kura çekimi gerçekleştirildi. Kura sonucuna göre mülakatlara katılmaya hak kazanan adaylar belirlendi. Şimdi ise gözler mülakatların yapılacağı tarihe çevrildi. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, heyecan içinde Bakanlıktan gelecek açıklamaları takip ediyor. Peki, GSB mülakatları ne zaman yapılacak? 2021 GSB 2928 güvenlik, 1418 temizlik görevlisi sözlü mülakat tarihi açıklandı mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 20.10.2021 16:35 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 16:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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