22 Eylül 2021, Çarşamba
Türkiye'nin teknoloji kalkınmasında TB3 ve uçan araba açıklaması! Selçuk Bayraktar tarih vererek duyurdu
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar'ın yeni projelerinden bahsederek, 2022 yılında Bayraktar TB3'ün ilk uçuşunu gerçekleştireceğini söyledi. Bayraktar ayrıca "Bütün çabamız, gayretimiz geleceğin mobilitesinde devrim yaratacak uçan araba teknolojisini geliştirmek. Yani uçan akıllı mobiliteyi bir anlamda geliştirmek" dedi.
Giriş Tarihi: 22.09.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 14:21
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