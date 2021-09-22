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KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs başvusu ne zaman açıklanacak? Burs ve kredi başvuru tarihini merak eden öğrenciler, başvuru tarihlerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Yurt yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından gözler burs ve öğrenim kredisine çevrildi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.09.2021 13:12
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KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yurt başvurularını tamamladı. Şimdi ise sıra burs ve öğrenim kredisinde. Burs ya da kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler KYK'dan gelecek açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021-2022 KYK burs ve kredi başvurularının hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Ancak, bir önceki başvurulara baktığımızda, sürecin YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanması akabinde başladığı görülüyor. Buna göre, YKS ek yerleştirmeler ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından burs ve kredi başvurularının başlaması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

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KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.