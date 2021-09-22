KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021-2022 KYK burs ve kredi başvurularının hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Ancak, bir önceki başvurulara baktığımızda, sürecin YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanması akabinde başladığı görülüyor. Buna göre, YKS ek yerleştirmeler ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından burs ve kredi başvurularının başlaması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.