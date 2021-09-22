22 Eylül 2021, Çarşamba
KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK burs başvusu ne zaman açıklanacak? Burs ve kredi başvuru tarihini merak eden öğrenciler, başvuru tarihlerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Yurt yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından gözler burs ve öğrenim kredisine çevrildi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 22.09.2021 13:12
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