22 Eylül 2021, Çarşamba
MEB son dakika: Okullar kapanacak mı? 2021-2022 okullarda uzaktan eğitim mi olacak?
Okullar kapanacak mı? MEB son dakika açıklamaları öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde okullarda yüz yüze eğitime geçilmişti. Ancak koronavirüs vaka sayılarının 30 bine yaklaşmasıyla birlikte okulların kapanıp kapanmayacağı konusunda sık sık spekülasyon yapılıyor. Okulların yeniden uzaktan eğitime geçebileceği yönünde çıkan haberlerin ardından okullar kapanacak mı sorusu gündem oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği konusunda bilgiler verirken, okullarda uzaktan eğitim mi olacak sorusuna yanıt verdi. Peki; okullar kapanacak mı? İşte; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalar!
Giriş Tarihi: 22.09.2021 12:06 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 12:07
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