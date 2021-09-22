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Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar kapanacak mı? 2021-2022 okullarda uzaktan eğitim mi olacak?

MEB son dakika: Okullar kapanacak mı? 2021-2022 okullarda uzaktan eğitim mi olacak?

Okullar kapanacak mı? MEB son dakika açıklamaları öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde okullarda yüz yüze eğitime geçilmişti. Ancak koronavirüs vaka sayılarının 30 bine yaklaşmasıyla birlikte okulların kapanıp kapanmayacağı konusunda sık sık spekülasyon yapılıyor. Okulların yeniden uzaktan eğitime geçebileceği yönünde çıkan haberlerin ardından okullar kapanacak mı sorusu gündem oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği konusunda bilgiler verirken, okullarda uzaktan eğitim mi olacak sorusuna yanıt verdi. Peki; okullar kapanacak mı? İşte; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalar!

Giriş Tarihi: 22.09.2021 12:06 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 12:07
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MEB son dakika: Okullar kapanacak mı? 2021-2022 okullarda uzaktan eğitim mi olacak?

Ülkemizde hızla artan koronavirüs vaka sayılarında 30 bin barajına yaklaşıldı. Bu durum okulların kapanabileceği yönünde iddialara yol açtı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, geçtiğimiz senelerde kapalı kalan okulların bu sene de uzaktan olup olmayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar da dikkatle takip ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitime geçilmiş ve ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri okulların yolunu tutmuştu. İşte; MEB son dakika okullar kapanacak mı sorusunun yanıtı!

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MEB son dakika: Okullar kapanacak mı? 2021-2022 okullarda uzaktan eğitim mi olacak?

Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka veya yakın temas nedeniyle bazı sınıfların yüz yüze eğitime 14 gün ara verdiğini, 14 günlük süre içinde dijital platformlar üzerinden uzaktan eğitime devam edildiğini aktaran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitim sisteminin, açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz." dedi.

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MEB son dakika: Okullar kapanacak mı? 2021-2022 okullarda uzaktan eğitim mi olacak?

OKULLAR KAPANACAK MI?

Bakan Özer, öğretmenlerle gurur duyduklarını dile getirerek, öğretmenlerde bir doz aşı oranının yüzde 92'ye, iki doz aşı oranının ise yüzde 83, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranının yüzde 5 olduğunu aktardı.

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MEB son dakika: Okullar kapanacak mı? 2021-2022 okullarda uzaktan eğitim mi olacak?

Daha önce yaptığı açıklamada Bakan Özer, "Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok. Okulların yüz yüze eğitime ara vermesinde istediğiniz kadar dijital platformları verimli bir şekilde kullanabilirsiniz ama okul sadece öğretmenin gerçekleştirildiği mekanlar değildir. Öğrencilerimizin psikososyal gelişimlerini tamamladığı, ortak çalışmalar üretebildiği, sıcak yemeklerin yenildiği, kültür, sanat ve spor aktivitelerinin yapıldığı mekanlar. Dolayısıyla yüz yüze eğitimin yerine ikame edilecek hiçbir mekanizma yoktur. Ama bu, şu demek değildir; dijital platformlardan vazgeçeceğiz. Hayır ama yüz yüze eğitime devam ederken sürekli dijital platformlardan da destek alacağız." diye konuştu.

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MEB son dakika: Okullar kapanacak mı? 2021-2022 okullarda uzaktan eğitim mi olacak?

Okulların sağlıklı bir şekilde kurallara riayet ederek yüz yüze eğitime devam ettiğini belirten Özer, şu bilgileri aktardı: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eğitim sistemi devasa bir sistem. 18 milyon öğrencimiz var. 1.2 milyon öğretmenimiz var. 100 binin üzerinde idari personelimiz var. 150 bin servis şoförü ve rehberlik destek elemanları var.